River vs. Belgrano en Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026: gana 1 a 0 el equipo Millonario

Los titulares de River

Eduardo Coudet eligió a estos once para salir a jugar la final contra Belgrano: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Joaquín Freitas y Facundo Colidio.

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Belgrano sueña con hacer historia

Del otro lado estará un Belgrano que llega lleno de ilusión. El Pirata terminó quinto en la Zona B y en la fase eliminatoria mostró una enorme fortaleza anímica.

Primero eliminó a Talleres en un clásico caliente, luego dejó afuera a Unión y finalmente superó a Argentinos Juniors en una dramática definición por penales.

La conducción de Ricardo Zielinski volvió a despertar la ilusión de los hinchas celestes. El Ruso ya quedó marcado en la historia del club por el ascenso conseguido frente a River en 2011 y ahora va por otra página inolvidable.

En Belgrano hay preocupación por el estado físico de Lisandro López, quien sufrió una fuerte contractura en semifinales y llegará con lo justo al partido decisivo.