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River vs. Belgrano en Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026: gana 1 a 0 el equipo Millonario

River Plate y Belgrano definirán esta tarde al campeón del Torneo Apertura 2026 en una final que promete emociones fuertes en Córdoba.

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River vs. Belgrano en Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026. (REUTERS)

River vs. Belgrano en Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026. (REUTERS)

Con un estadio Mario Alberto Kempes colmado y un clima de final absoluta,River Plate y Belgrano juegan por el título del Torneo Apertura 2026. El equipo de Eduardo Coudet busca volver a levantar un trofeo después de un semestre lleno de turbulencias, mientras que el Pirata sueña con hacer historia y conquistar el primer campeonato de Primera División de su historia.

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El encuentro se disputa en Córdoba, con presencia de ambas hinchadas y una expectativa enorme por un duelo que promete emociones hasta el final. River llega golpeado por varias bajas importantes, pero con la ilusión intacta, mientras que el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski apuesta a dar otro golpe histórico en una campaña inolvidable.

Gana River 1 a 0 en Córdoba

A los 17 minutos, Luego de una gran jugada colectiva por el sector izquierdo entre Marcos Acuña y Tomás Galván, el volante envió un preciso pase al centro del área y Facundo Colidio apareció solo para empujarla y abrir el marcador para el Millonario.

Los once de Belgrano

El histórico Ruso Zielinski eligió a Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.

Los titulares de River

Eduardo Coudet eligió a estos once para salir a jugar la final contra Belgrano: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Joaquín Freitas y Facundo Colidio.

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Belgrano sueña con hacer historia

Del otro lado estará un Belgrano que llega lleno de ilusión. El Pirata terminó quinto en la Zona B y en la fase eliminatoria mostró una enorme fortaleza anímica.

Primero eliminó a Talleres en un clásico caliente, luego dejó afuera a Unión y finalmente superó a Argentinos Juniors en una dramática definición por penales.

La conducción de Ricardo Zielinski volvió a despertar la ilusión de los hinchas celestes. El Ruso ya quedó marcado en la historia del club por el ascenso conseguido frente a River en 2011 y ahora va por otra página inolvidable.

En Belgrano hay preocupación por el estado físico de Lisandro López, quien sufrió una fuerte contractura en semifinales y llegará con lo justo al partido decisivo.

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