San Lorenzo quedó acéfalo: Marcelo Moretti dejó la presidencia y habrá transición. 

Desde temprano, el clima en el estadio Pedro Bidegain fue de máxima tensión. Se montó un operativo de seguridad con vallas y efectivos policiales ante la posibilidad de incidentes. Mientras la Comisión Directiva deliberaba, un grupo de hinchas se autoconvocó en las inmediaciones del estadio y exigió la renuncia del presidente saliente.

Durante la reunión, Moretti apareció en el balcón desde donde se desarrollaba el encuentro y filmó a los periodistas presentes. También se retiró del estadio por aproximadamente 30 minutos, utilizando una salida alternativa, para luego regresar y finalizar la firma del documento que oficializó el final de su mandato.

Marcelo Moretti, presuntamente negoció el fichaje de un jugador de inferiores a cambio de dinero.

Qué significa la acefalía en San Lorenzo

La acefalía de un club se produce cuando sus autoridades principales dejan de ejercer funciones, ya sea por renuncias, fallecimiento o incapacidad, lo que genera un vacío de poder. En el caso de San Lorenzo, la situación se desencadenó por una serie de renuncias masivas de integrantes clave de la Comisión Directiva.

El escenario es comparable al de un gobierno sin presidente ni vicepresidente: la institución queda sin una conducción legitimada para tomar decisiones estratégicas. Por eso, el paso siguiente será la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, con el objetivo de restablecer el orden institucional y definir una nueva conducción para el club.