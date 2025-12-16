San Lorenzo quedó acéfalo: Marcelo Moretti dejó la presidencia y habrá transición
Se reunieron las firmas necesarias durante la tensa y larga reunión que se llevó a cabo en el Nuevo Gasómetro y habrá recambio en la dirigencia.
San Lorenzo acrecentó su crisis institucional luego de que, tras un extenso y tenso cuarto intermedio en la reunión de la Comisión Directiva, se juntaron las firmas necesarias para dar por finalizada la gestión encabezada por Marcelo Moretti. Con esa decisión, el club quedó formalmente en acefalía.
La demora en la firma definitiva estuvo marcada por fuertes discusiones internas y por la resistencia de algunos dirigentes de la conducción saliente a modificar su postura hasta entrada la noche. Entre ellos estuvieron Néstor Ortigoza, Cristian Evangelista, Alejandro Tamer y Sergio Constantino.
Ante este escenario, Daniel Matos, presidente de la Asamblea, asumirá el gobierno de transición en San Lorenzo y se espera que convoque a una Asamblea Extraordinaria dentro de las próximas 48 horas para definir los pasos a seguir.
Horas antes del desenlace, Moretti había descartado públicamente su renuncia. “No voy a renunciar. Estamos analizando para que San Lorenzo pueda tener la política y la continuidad que debe tener. La acefalía no es lo recomendable en estos casos”. había declarado ante la prensa. Sin embargo, en menos de 24 horas, la postura cambió y su salida quedó sellada.
Desde temprano, el clima en el estadio Pedro Bidegain fue de máxima tensión. Se montó un operativo de seguridad con vallas y efectivos policiales ante la posibilidad de incidentes. Mientras la Comisión Directiva deliberaba, un grupo de hinchas se autoconvocó en las inmediaciones del estadio y exigió la renuncia del presidente saliente.
Durante la reunión, Moretti apareció en el balcón desde donde se desarrollaba el encuentro y filmó a los periodistas presentes. También se retiró del estadio por aproximadamente 30 minutos, utilizando una salida alternativa, para luego regresar y finalizar la firma del documento que oficializó el final de su mandato.
Qué significa la acefalía en San Lorenzo
La acefalía de un club se produce cuando sus autoridades principales dejan de ejercer funciones, ya sea por renuncias, fallecimiento o incapacidad, lo que genera un vacío de poder. En el caso de San Lorenzo, la situación se desencadenó por una serie de renuncias masivas de integrantes clave de la Comisión Directiva.
El escenario es comparable al de un gobierno sin presidente ni vicepresidente: la institución queda sin una conducción legitimada para tomar decisiones estratégicas. Por eso, el paso siguiente será la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, con el objetivo de restablecer el orden institucional y definir una nueva conducción para el club.