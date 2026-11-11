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¿Sigue o no? Qué se sabe sobre la renovación de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni llegó a un acuerdo con la AFA para renovar su contrato y seguir en la Selección Argentina. Los detalles.

Lionel Scaloni

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Una noticia de enorme trascendencia institucional y deportiva atraviesa el presente del fútbol nacional. Aunque todavía resta la formalización del anuncio oficial por parte de las autoridades, Lionel Scaloni llegó a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para renovar su contrato al frente del seleccionado nacional, el cual vencía a fines de diciembre. De esta manera, el director técnico de Pujato dará continuidad al exitoso ciclo que tantas alegrías le brindó a los argentinos, extendiendo su permanencia en el cargo durante al menos dos años más.

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Si bien la atención inmediata del plantel está enfocada en los compromisos amistosos de la presente doble fecha FIFA —donde la Albiceleste recibirá a Uruguay este viernes a las 20:00 en La Bombonera y luego enfrentará a Costa Rica el 17 de noviembre en la ciudad de Córdoba—, la resolución de su futuro contractual ya está definida. Se prevé que la confirmación oficial por parte de la casa madre del fútbol argentino se concrete en el transcurso de las próximas horas, pudiendo comunicarse de manera formal antes del desarrollo de los partidos de preparación o inmediatamente después de culminada la jornada internacional.

Por cuántos años renovará Lionel Scaloni su contrato con la Selección Argentina

El nuevo acuerdo pactado entre el entrenador santafesino y la dirigencia de la AFA se estructurará inicialmente por un período de dos años con opción a extenderse por otros dos adicionales. Esta cláusula de renovación casi automática se activaría luego de la disputa de la Copa América 2028, lo que permitiría prolongar el vínculo formal hasta la finalización del Mundial 2030.

En caso de ejecutarse esa extensión de plazo, el Mundial 2030 representaría la tercera cita mundialista consecutiva de Scaloni al frente del seleccionado nacional, un hito histórico marcado además por el detalle no menor de que uno de los encuentros inaugurales del certamen se disputará en suelo argentino.

Qué pasará con el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y la continuidad de Walter Samuel

La intención prioritaria del proyecto deportivo apunta a preservar de manera integral la estructura del grupo de trabajo que acompañó al DT durante una etapa dorada. Bajo este ciclo de gestión, el cuerpo técnico alcanzó la consagración en la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de lograr el subcampeonato en el Mundial 2026.

No obstante, en el plano interno de la delegación se llevan adelante gestiones para convencer a Walter Samuel de que continúe en su función como ayudante de campo. Al ser consultado sobre la situación de su colaborador durante la antesala de la última ventana FIFA, el propio Scaloni dejó en claro su postura y el afecto que los une: “Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”. En esa misma línea, el entrenador principal anticipó su estrategia de manejo personal al remarcar: “Tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está”.

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