¿Sigue o no? Qué se sabe sobre la renovación de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

Qué pasará con el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y la continuidad de Walter Samuel

La intención prioritaria del proyecto deportivo apunta a preservar de manera integral la estructura del grupo de trabajo que acompañó al DT durante una etapa dorada. Bajo este ciclo de gestión, el cuerpo técnico alcanzó la consagración en la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de lograr el subcampeonato en el Mundial 2026.

No obstante, en el plano interno de la delegación se llevan adelante gestiones para convencer a Walter Samuel de que continúe en su función como ayudante de campo. Al ser consultado sobre la situación de su colaborador durante la antesala de la última ventana FIFA, el propio Scaloni dejó en claro su postura y el afecto que los une: “Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”. En esa misma línea, el entrenador principal anticipó su estrategia de manejo personal al remarcar: “Tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está”.