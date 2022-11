Dolor por la muerte de un médico cirujano que operaba gratis a sus pacientes

Había nacido en Asunción del Paraguay, estudió medicina en su país y luego en la Universidad Nacional de Tucumán. Se especializó en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y de regreso a Tucumán, la provincia que lo cobijó, se casó con una tucumana, con quien formó una familia.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del Dr. Juan Luna Pastore. Queremos agradecer en nombre de su familia, las manifestaciones de respeto y cariño recibidos”, escribieron en la cuenta de Facebook Juan Luna Pastore - Cirugía de Nariz.

El caso que cambió su vida fue el de un albañil con labio leporino. "Si yo me opero, mi familia no come", fue la respuesta del paciente, según publica La Gaceta de Tucumán. Así, Luna Pastore decidió iniciar una campaña para operar de manera gratuita a los pacientes que tuvieran ese diagnóstico.

El médico se puso entonces a buscar una forma de resolver las dificultades de las personas sin recurso con labio leporino para acceder a una operación. La encontró en el 2000: por un lado, armó un equipo de profesionales dispuestos a trabajar sin cobrar, y por el otro, consiguió que el Ministerio de Asuntos Sociales de la provincia le facilitara el uso de una sala y un quirófano del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán y pague los insumos de las operaciones.