Las Tortugas Ninja llegarían a Fortnite

teenage-mutant-ninja-turtles-2-trailer-2016-original.jpg Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

Las versiones de los personajes creados por Kevin Eastman y Peter Laird que aparecerían en el videojuego no serían las de las distintas series animadas o cómics, sino las de las películas de acción real: Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) y Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016).

El periodista aclaró que el acuerdo entre la desarrolladora de juegos estadounidense y la compañía productora y distribuidora de cine y televisión propiedad de ViacomCBS podría significar la llegada de muchos personajes de otras franquicias a Fortnite, tales como Bob Esponja o Avatar: The Last Airbender.

fortnite-dojo-showdown-bundle-1920x1080-df1945a5b90a.jpg A fines de diciembre, coincidiendo con el lanzamiento de la temporada 4 en Netflix, Cobra Kai llegó a Fornite, fiel a su costumbre de apostar a las colaboraciones con diferentes franquicias.

Por ahora, no hay confirmación oficial por parte de Epic Games, por lo que habrá que esperar para saber si finalmente las Tortugas Ninjas llegan a la isla...