PlayStation Plus anunció sus títulos gratis para febrero

"Dejen que los reflejos rápidos, el lanzamiento de los dados o la administración habilidosa den forma a su destino con los juegos de PlayStation Plus de febrero. ¿Entran al octágono en EA Sports UFC 4, asaltan castillos en Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure o construyen parques en Planet Coaster: Console Edition?".