Aumenta el boleto de subte: cuánto costará viajar desde el viernes 28 de febrero

Cuánto cuesta el boleto de subte a partir de este viernes 28 de febrero

El boleto pasará de $757 a $832 para aquellos pasajeros que tengan su tarjeta SUBE registrada y realicen entre 1 y 20 viajes mensuales, mientras para quienes no cuenten con la registración, el costo ascenderá a $1322.

Para los usuarios que realicen entre 21 y 30 viajes mensuales, el valor será de $665,6 con SUBE registrada ($1058,3 si no tiene registración); entre 31 a 40 viajes, $582,4 con SUBE registrada ($926,02 si no tiene registración); 41 viajes o más, $291,2 con SUBE registrada ($793,73 si no tiene registración).

El boleto del premetro tendrá un costo de $291,20 con la tarjeta SUBE registrada, mientras que para los usuarios que no cuenten con la registración, tendrá un valor de $463,11.

Descuentos en el subte: hasta cuándo siguen vigentes las promociones

Todas las estaciones del subterráneo porteño tiene al menos un molinete multipagos, el cual permite a los pasajeros abonar el pasaje con tarjeta de crédito, débito, celulares (vía contactless) y billeteras virtuales (por ejemplo, Mercado Pago).

La mayoría de las promociones tendrán que renovarse al comienzo del próximo mes, pero algunas seguirán vigentes entre el 28 de febrero (inclusive) y el 2 de marzo. A continuación, algunos ejemplos:

VISA

Los usuarios podrán aprovechar un 65% de descuento en los pagos realizados con tarjetas de débito, crédito o prepagas hasta el domingo 2 de marzo.

Este beneficio alcanza un tope de $ 8.000 por semana y se puede aprovechar tanto con tarjetas físicas como con los teléfonos que dispongan de la tecnología NFC.

MasterCard

A través de la tarjeta de crédito o prepagas, MasterCard ofrece un 50% de descuento a los usuarios y un tope de reintegro de $ 400 por cada viaje.

En tanto, para las tarjetas de débito o celulares (vía contactless), el beneficio asciende al 60% ($ 500 por viaje). Según informaron, las promociones se extenderán hasta el 28 de febrero.

Mercado Pago

A través del uso de la tarjeta prepaga de Mercado Pago, la billetera virtual ofrece un descuento del 75%, con tope de reintegro para cada viaje en subte de hasta $ 600. El beneficio estará disponible hasta el 28 de febrero.

Ualá

Al igual la billetera de Mercado Libre, Ualá habilitó un descuento del 70% mediante el uso de tarjetas Mastercard (físicas o cargadas en la billetera Apple Pay). El tope mensual asciende a $ 17.000. Estará vigente hasta el 28 de febrero.