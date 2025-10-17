El dólar oficial abrió con una fuerte suba pese a la continuada intervención del Tesoro de EE.UU.

Cómo abrió el dólar en mercado

El dólar oficial abrió este viernes con una fuerte suba de $40 al cotizar $1.465. Después de bajar, por un momento, $10 volvió a saltar a $1.465 en las pantallas del Banco Nación. Mientras, el dólar mayorista conserva la misma cotización del cierre de ayer, en $1.395.

En cuanto a la cotización de la divisa norteamericana en el segmento financiero, el Contado con Liquidación (CCL) cotiza en $1.514,15 y el MEP $1.495,73.

Por el lado del dólar blue, la cotización paralela del dólar gana cinco pesos y llega a $1.470 para la venta. Se trata del precio más alto desde el 9 de octubre, cuando se inició la intervención directa del Tesoro de EEUU en la plaza cambiaria doméstica.

Cómo están los bonos y acciones argentinas

Los bonos soberanos argentinos registran caídas promedio del 0,25% en la preapertura de Estados Unidos. Mientras tanto, el riesgo país se mantiene por encima de los 1.000 puntos básicos, y tras las bajas registradas este jueves en los títulos argentinos. El índice que elabora JP Morgan subió a los 1.029 puntos (+2,50%).

Ayer, los títulos en dólares, que habían llegado a subir hasta 1% durante la jornada, cerraron con bajas de hasta 2%, lideradas por el Global 2041 y el Bonar 2035, seguidos por el Bonar 2038 con un retroceso de 1,7%.

ADRs y Merval

Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con leves bajas en su mayoría durante la apertura de los mercados. Las caídas las encabeza Loma Negra (-0,64%), seguido por Central Puerto (-0,52%) y Telecom (-0,52). Entre las empresas que aparecen en verde, se encuentra Globant (1,82%).

Por su parte, el S&P Merval aún no registra operaciones significativas. En lo que va del mes, el índice líder de la bolsa local acumula incrementos de 8,8% en pesos y 12,5% en dólares.