Luis Caputo anunció el fin de 1ra etapa del blanqueo de capitales: entraron más de 22 mil millones de dólares

Y expresó: “Muchas gracias a todos los argentinos que han confiado en este profundo cambio de rumbo económico, político, cultural e institucional que el presidente Javier Milei está llevando a cabo”.

Finalizó la primera etapa del blanqueo de capitales

Luego de dos instancias en las que el Gobierno nacional extendió el blanqueo de capitales, finalmente llegó la fecha en que cerró la primera etapa. Inicialmente, debia finalizar el 30 de septiembre pero se extendió un mes más hasta el 31 de octubre. Y luego, una semana más por "cuestiones administrativas".

El resultado de la etapa 1 del blanqueo superó todos los pronósticos, ya que el Gobierno esperaba que ingresaran no más de US$ 10.000 millones en esta etapa. En esta primera instancia, que finalizó el 8 de noviembre, para quienes declaraban menos de US$ 100.000 en efectivo el costo era cero.

De las 105.000 Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) que se abrieron, la mayoría fueron para blanquear cantidades pequeñas, por debajo del umbral, es decir, que blanquearon a costo cero. Quienes tenían menos de ello no pagaban nada, pero el que tenía mas de ello, pagaba un 5% por el total de lo declarado.

El sábado comienza la segunda etapa del blanqueo

Según se indicó, desde el sábado 9 de noviembre, aquellos que tienen dinero blanqueado en cuentas especiales podrán retirarlo, siempre que sea menos de US$ 100.000. Quienes hayan blanqueado más y quieran evitar pagar el impuesto tendrán que dejaron en el sistema de cuentas CERA hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esto implica que las personas podrán, por ejemplo, comprar una vivienda y pagar con una transferencia a otra cuenta CERA, del vendedor, y si este mantiene allí el dinero, no tributará nada. También se podrán hacer inversiones en bonos del Estado, pero siempre que el dinero se mantenga dentro del ecosistema de CERAs hasta el fin del plazo legal.

A partir del sábado 9 de noviembre se abre una segunda etapa, en la que el impuesto especial subirá al 10% y en la que solo se podrán declarar cuentas o bienes registrables. Aquí el umbral de US$ 100.000 actúa como un mínimo no imponible. El impueso especial se paga por lo que excede.

Es decir, una casa de US$ 200.000 paga por solo US$ 100.000 cotizados al valor oficial, lo que hace también que el pago sea más barato.

El Gobierno calificó el blanqueo como un "éxito rotundo"

El vocero presidencial Manuel Adorni, adelantó la semana pasada en conferencia de prensa que habían sido depositados 18.000 millones de dólares solo en efectivo, “lo que damos por hecho que fue un éxito rotundo”.

Y agregó que “seguimos invitando a todos los argentinos a regularizar sus activos en un país que se ordena con inflación a la baja superávit fiscal y, por supuesto, por sobre todas las cosas, mucha libertad”.

En la misma línea, el presidente Javier Milei destacó: "Más de 280.000 argentinos hayan confiado en el nuevo rumbo de la Argentina. Baja la inflación, baja la pobreza, baja el riesgo país, eliminamos regulaciones y por eso vuelve la confianza en Argentina, que está saliendo de la miseria que los zurdos empobrecedores nos dejaron".