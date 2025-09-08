Lunes complicado: el dólar oficial alcanzó los $1460 y las acciones argentinas en Wall Street caen hasta un 21%

El Grupo Financiero Galicia cae hasta 21,3%, mientras que BBVA Argentina, 20,9% y Grupo Supervielle retrocede hasta 20,3%. Una de las apuestas del plan económico está dado en el sector económico. Ahí tampoco están bien las acciones. YPF perdió un 16,1% y Edenor se desploma hasta 18,7%.

El riesgo país llegó a los 901 puntos el viernes, algo que no se daba desde antes del establecimiento de la banda cambiaria. Es un valor casi tres veces más alto del necesario para que regrese el crédito internacional para las empresas. Ya subió en el mercado de este lunes a un récord: 1.200 puntos

El lunes negro para los mercados

Desde antes del inicio formal de las operaciones, todos los días hay ajustes previos. Ya desde ese momento, las noticias desde Nueva York para la macro argentina no fueron buenas. Las acciones cayeron por debajo del 10% y, como siempre se señala, los bancos más los sectores que quiere impulsar el gobierno (tecnología y energía) los siguen en los "daños".

Esa caída tiene una repercusión doble. La más básica es que las empresas valen menos de un día para el otro, señal de la pérdida de confianza. Al mismo tiempo, la baja de rentabilidad hace que los potenciales inversores desconfíen. ¿Vale la pena invertir en empresas argentinas? ¿Serán solventes para pagar y devolver un eventual préstamo con sus intereses?

Esta última pregunta se puede analizar directamente con el indicador del banco JP Morgan. El Riesgo País comenzó a subir a la par de las turbulencias de la macro desde junio, julio y agosto. En abril, llegó a un piso de 600, en una buena tendencia. Aunque aún faltaban bajar 200 puntos o más para poder recuperar el acceso al crédito internacional.

Las incertidumbres y problemas - políticos y económicos - cambiaron las expectativas. El Riesgo País comenzó a subir y ya no se detuvo. La baja de las acciones líderes en Wall Street, permiten colocar a ese indicador por encima de los 1.200 puntos.

También repercuten todos esos indicadores en los bonos de la deuda argentina. También se desmoronaron y reflejan que el país, con el resultado de este domingo, perdió confianza en los mercados externos.

Y aún falta el gran termómetro local: el precio del dólar. Ya estimado en 1.460, cuando los límites son para el piso en $951, y el techo en $1.471. Solo11centavos de pasar el techo, lo que permitiría actuar al BCRA, para calmar al dólar. Pero en todo caso, más perdida de reservas. Todo, por una elección local. La verdadera disputa es en octubre.