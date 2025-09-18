Mala reacción en los mercados tras el rechazo a los vetos en Diputados: caen los bonos y sube el riesgo país

En un primer muestreo se puede observar las bajas importantes:

Bono Variación (%)

Global 29 -1.75

Global 30 -1.71

Global 35 -2.17

Global 38 -2.14

Global 41 -2.04

Global 46 -2.34

Preapertura en rojo

El tipo de cambio oficial mayorista llegó durante el mediodía del miércoles a los $1474,50 por lo que para mantener el tipo de cambio dentro de las bandas, se llegó al momento de la intervención con las reservas del Central. Por lo tanto, más allá de las previas intervenciones del Tesoro Nacional, el BCRA debió actuar: vendió US$53 millones, como anticipo de lo que puede suceder este martes.

Miércoles duro en el Congreso, el jueves arranca muy complejo en economía

Los mercados están expresando sus temores ante la realidad argentina. La macroeconomía tiene problemas desde antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, pero la derrota del Gobierno y las votaciones en contra en el Congreso, sumaron más incertidumbre.

Las pizarras del miércoles no fueron tan malas como otras jornadas, pero mantuvo la nota característica: el rojo, señal de movimientos a la baja, fue el color predominante para las acciones de empresas argentinas en Wall Street y la cotización de los bonos soberanos.

acciones y bonos 18 de septiembre Las aciones y bonos en Wall Street, con la caída como dato primordial. (Foto: Gentileza Rava)

El S&P Merval cedió 0,3% y los ADR operaron con mayoría de bajas. Los títulos públicos en dólares cayeron el 3,3% en promedio y el riesgo país alcanzó el punto más alto desde octubre de 2024, superó los 2.000 puntos, pero cerró a 1.671 puntos del índice del JP Morgan. Pero este jueves, ya tocó un valor inesperado: 1.311 puntos. Para encontrar el mismo valo hay que retroceder al 26 de septiembre de 2024.

Las operaciones de "premarket" en Wall Street, ya dan una mala señal sobre lo que puede esperar el Gobierno en cuanto a la mirada de los mercados financieros sobre este particular momento de la política argentina.

La Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés, ¿qué significa?

Un dato al margen. La FDA, la reserva federal de los Estados Unidos, bajó la tasa de interés para los bonos de ese país. Esa es habitualmente una buena noticia para los mercados emergentes. ¿Hará que el complejo momento local, tenga menor impacto en la macro argentina?

Cuando la Reserva Federal baja los tipos de interés, abre el juego en la disputa por captar inversiones en dólares en los mercados emergentes. Tradicionalmente, las tasas altas de interés se usan para "secar la plaza", es decir, captar dinero que se retira del mercado. Es una herramienta para intentar controlar la inflación, pero al mismo tiempo, disminuyen las inversiones que pueden generar empleo.

Como el mercado laboral en EE.UU. tiene problemas, la Tasa baja para fomentar inversiones en ese mercado. Por lo tanto, abra la puerta para captar inversiones en el resto del mundo. La situación - en una condición de "laboratorio" - es una buena oportunidad para la Argentina. Pero el complejo panorama local hace que la incertidumbre financiera vea con buenos ojos otros mercados, más alejados en el mundo.