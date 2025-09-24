En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Javier Milei
Mercados

Mercados: así operan las acciones argentinas y el dólar tras el apoyo de Trump a Milei

En una nueva jornada cambiaria, hay expectativa por las variaciones de las cotizaciones de la moneda extranjera. El detalle del dólar blue y el dólar oficial.

Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 24 de septiembre
Milei postergó su viaje a Estados Unidos y los mercados mejoran. (Foto: A24.com)

En las pizarras del Banco Nación (BNA), el dólar oficial cotiza a $1.385 para la venta y $1.335 para la compra, mientras que en el mercado informal el dólar blue se mantiene en $1.410, apenas $ 25 por encima de la cotización oficial. El precio de compra se ubica en $ 1.390. Por su parte, el dólar mayorista abre la jornada a $1369.

El martes, el tipo de cambio oficial mayorista se desplomó un 2,8%, lo que significó su mayor retroceso en semanas y lo devolvió a valores previos a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el blue cayó $65 (-4,41%) respecto de su cotización del lunes, en una jornada que estuvo dominada por las señales de confianza de los inversores y el rebote de los bonos soberanos.

dolares

Los mercados reaccionaron al anuncio del Tesoro de EE.UU. sobre la negociación con Argentina de un swap por US$20.000 millones. Antes de la apertura, las acciones locales que cotizan en Nueva York registraron subas de hasta 8%. El riesgo país se ubica en 907 puntos básicos, luego de retroceder 11,30%.

Los bonos en dólares también operaron en territorio positivo en el exterior. Así, los títulos de deuda anotan subas de hasta 4%.

En tanto, el riesgo país cae más de 100 puntos y se ubica en 907 unidades. Ayer, el indicador que mide la confianza de los inversores cerró en 1023 puntos básicos.

Dólar: a cuánto cotizan el oficial, el blue, el mayorista, el MEP, el CCL y el Cripto

Las cotizaciones de las distintas alternativas para acceder al dólar en la Argentina:

  • Dólar blue: $1410;
  • Dólar oficial: $1385;
  • Dólar tarjeta: $1800,50;
  • Dólar mayorista: $1369;
  • Dólar MEP: $1405,02;
  • Dólar CCL: $1415,08;
  • Dólar Cripto: $1433,48.

Reacción del mercado tras la reunión Milei-Trump

El encuentro entre Milei y Trump fue interpretado por el mercado como un gesto político de alineamiento con el sector republicano de Estados Unidos y un mensaje hacia los acreedores internacionales. Aunque no hubo anuncios formales de asistencia financiera, el simple hecho de la reunión en la sede de la ONU y las imágenes difundidas por el equipo de Presidencia tuvieron un efecto positivo sobre los activos argentinos.

Los bonos en dólares registraron otro importante rebote y el riesgo país cayó con fuerza, acercándose a perforar la barrera de los 1.000 puntos básicos, un nivel que no se veía desde comienzos de año. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, en cambio, mostraron un desempeño dispar, lo que refleja que todavía persiste cierta cautela entre los inversores.

El rol del Banco Central

Otro factor que generó alivio en la plaza fue la ausencia de intervención del Banco Central (BCRA) en la jornada del martes. La entidad no debió vender divisas en el mercado, luego de haber sacrificado US$ 1.100 millones la semana pasada para evitar una disparada del tipo de cambio.

De hecho, las reservas internacionales subieron US$ 58 millones, un dato que también contribuyó a consolidar la calma en el mercado de cambios. Para algunos economistas, la caída del dólar oficial muestra que la presión compradora se moderó y que podría haber margen para estabilizar el tipo de cambio en las próximas semanas, siempre y cuando se mantenga el flujo de divisas.

