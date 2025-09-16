En vivo Radio La Red
Mercados: la reacción del dólar y las acciones tras el mensaje de Javier Milei por el Presupuesto 2026

En una nueva jornada cambiaria, hay expectativa por las variaciones de las cotizaciones del dólar. Tras el discurso del Presidente por cadena nacional, suben los bonos y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York.

Leé también El dólar se volvió a mover: a cuánto cotizó en el Banco Nación y cómo quedó el mayorista
A cuánto cotizó el dólar en el Banco Nación y cómo quedó el mayorista. 

Mientras, el mayorista se ubica en $1.464 y se aproximó al máximo establecido por el Banco Central (BCRA) de $1.472 (otros lo ubican en $1.477).

Las acciones argentinas que operan en Wall Street rebotaban este martes antes de la apertura del mercado estadounidense y los bonos, en tanto, subían por encima de 3%.

En el segmento previo a la apertura de la rueda, las mejoras en las acciones estaban lideradas por Supervielle (4,3%), TGS (2,2%) y Galicia (1,8%). Entre los bonos, las alzas más importantes eran para los Globales a 2041 y 2046, que trepaban 3,95% y 3,9%, respectivamente, esta mañana.

Las cotizaciones del dólar de este martes 16 de septiembre 2025 son:

  • Dólar Blue: $1.455 para la venta
  • Dólar Oficial: $1.475 en el Banco Nación
  • Dólar MEP: $1.470,81
  • Dólar CCL: $1.477,25
Luego del discurso de Milei, el dólar cripto supera los $1500

Tras el discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional, el dólar cripto superó la barrera de los $1.500.

Este martes, el tipo de cambio promedia $1.506,21 en las plataformas.

El dólar cripto es un tipo de cambio para acceder a divisas con activos digitales, que opera a las 24 horas de todos los días del año, por lo que muchos ahorristas optaron por esa alternativa en momentos en que el mercado oficial estaba cerrado.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: de cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.472: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio oficial busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

El Riesgo País se instala arriba de los 1.000 puntos

En estos largos días tras la elección en la provincia de Buenos Aires, el Riesgo País trepó más de lo que lo hizo durante julio y agosto. Llegó a los 1.000 puntos en el índice del banco JP. Morgan y no bajó más. Este martes llegó a los 1.140 puntos, un valor que clausura por completo poder acceder al mercado internacional de créditos.

