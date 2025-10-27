En vivo Radio La Red
Optimismo en los mercados tras la victoria de LLA: salto de 35% en acciones, 23% en bonos y fuerte caída del dólar

La reacción de los mercados refleja la respuesta inmediata de los inversores ante el nuevo escenario político tras los comicios del domingo, en los que ganó La Libertad Avanza.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street iniciaron la semana con un fuerte salto en sus cotizaciones, luego del resultado de las elecciones legislativas 2025, en las que el oficialismo - el gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza- obtuvo una victoria que fue leída por los mercados como una señal de continuidad política.

Leé también Por qué Milei ganó la elección, las incógnitas que se abren a partir del lunes y el riesgo "Macri 2017"
Javier Milei, durante un acto de campaña (Foto: archivo).

Durante la rueda previa a la apertura de Wall Street, las operaciones de los American Depositary Receipts (ADR) argentinos mostraron subas de hasta 35%, en una jornada que marcó uno de los mayores ajustes de precios de los últimos años.

Embed

El repunte comenzó durante la madrugada del lunes, en el período conocido como overnight, y alcanzó su punto más alto en el premarket de la mañana neoyorquina. Las variaciones se compararon contra el cierre del viernes anterior, lo que permitió medir con claridad el impacto financiero inmediato tras los resultados electorales.

Según los primeros reportes, el mercado reaccionó con optimismo ante la victoria oficialista, interpretando que el Gobierno contará con mayor respaldo legislativo para continuar su programa de ajuste y reformas.

El diario The Wall Street Journal destacó el triunfo del presidente Javier Milei y planteó que “el Gobierno recibió un mandato de austeridad”. En su análisis, el medio norteamericano señaló que el resultado electoral refuerza las expectativas de disciplina fiscal y continuidad en la política económica.

El dólar oficial cotiza este lunes 27 de octubre a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA).

El dólar blue opera a $1505 para la compra y a $1.525 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires.

Los bonos también se sumaron al rally

En el arranque de la jornada, los principales bonos soberanos argentinos también se sumaron a la tendencia alcista. Los títulos Global 2030, Global 2035, Global 2038 y Global 2041 registraron incrementos del 15,64%, 23,89%, 22,62% y 22,99% respectivamente.

Aunque las operaciones se dieron con bajo volumen y precios iniciales, los analistas coincidieron en que las subas reflejan la fuerte reacción de los inversores ante el nuevo escenario político.

“Los movimientos son significativos, aunque todavía iniciales. El mercado está ajustando posiciones después del resultado electoral y espera mayor solidez conforme avance la jornada”, señalaron operadores consultados.

Bancos y energía lideraron las subas

El impulso más fuerte se concentró en el sector bancario y energético, históricamente los más sensibles a los cambios de clima político.

Banco Galicia (GGAL) se ubicó como uno de los protagonistas, al pasar de 35,43 a 47,82 dólares por acción, una mejora de 34,97%. En la misma línea, Banco Macro (BMA) saltó de 57,48 a 77,57 dólares, lo que representa un avance del 34,95%.

También BBVA (BBAR) mostró un incremento de 34,82%, al pasar de 10,11 a 13,63 dólares, y Supervielle (SUPV) subió 32,39%, desde 6,73 a 8,91 dólares.

En el sector energético, YPF escaló 26,01%, al ubicarse en 33,96 dólares frente a los 26,95 dólares del cierre anterior. Pampa Energía (PAM) subió 24,86%, hasta 78,19 dólares, mientras que Central Puerto (CEPU) ganó 23,49%, y Edenor (EDN) registró un avance de 25,39%.

mercados en duda

La constructora Loma Negra (LOMA) avanzó 18,60%, alcanzando 9,31 dólares. Cresud (CRESY) subió 15,58%, hasta 10,83 dólares, y Corporación América Airports (CAAP) mejoró 16,27%, ubicándose en 21,44 dólares.

En el rubro tecnológico, las subas fueron más moderadas pero también positivas: Mercado Libre (MELI) avanzó 4,58% hasta los 2.260 dólares, y Globant (GLOB) sumó 2,69%, al cerrar en 61,61 dólares. Tenaris (TS) también mostró un leve incremento de 1,29%, a 36,25 dólares.

El ADR de Telecom Argentina (TEO) reflejó una suba de 19,44%, mientras que Vista (VIST) trepó 21,41% hasta los 48,60 dólares. En tanto, Bioceres Crop Solutions (BIOX) ganó 8,15%, y IRSA (IRS) aumentó 18,74%, ubicándose en 14 dólares.

Una de las mejores jornadas previas al mercado oficial

Los analistas coincidieron en que el comportamiento del lunes fue “una de las mejores sesiones previas a la apertura oficial de Wall Street” para los activos argentinos en los últimos años.

La singularidad del fenómeno radicó en que las subas nocturnas y del premarket se computaron como parte de una misma rueda de ajuste, por lo que el movimiento completo se midió desde el cierre del viernes.

En ese marco, las empresas más ligadas al mercado interno, los bancos y el sector energético fueron las más beneficiadas, con incrementos que en algunos casos superaron el 30%.

“El resultado electoral actuó como un disparador de expectativas. Los inversores reaccionaron rápido y con una lectura positiva del nuevo equilibrio político”, explicó un operador de una sociedad de bolsa local.

Mientras tanto, algunos papeles como Ternium (TX) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) mostraron variaciones mínimas o estables, y Despegar (DESP) no registró datos relevantes en el inicio de la rueda

