Panaderos advierten faltante de harina por la Guerra entre Rusia y Ucrania.

En un local de Chacarita, la encargada destacó que “hace una semana que no nos entregan harina”. Siguió, “mi jefe llama todos los días, pero no entregan y ya le confirmaron que va a subir, pero no le dicen de cuánto estamos hablando. Se cree que ronde entre un 20 y 22%”.

A raíz de esto se vendrá un tiempo de acomodamiento del precio del kilo de pan que se consume a diario en la Argentina.