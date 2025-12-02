En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
BCRA
REFORMA LABORAL

¿Quién debe pagar sueldos y jubilaciones? El BCRA advierte por los riesgos del avance de las billeteras virtuales

Un informe del Banco Central detalla por qué considera fundamental que los pagos continúen realizándose dentro del sistema financiero formal.

¿Quién debe pagar sueldos y jubilaciones? El BCRA advierte por los riesgos del avance de las billeteras virtuales

Desde mediados de los años 90, los salarios y jubilaciones en Argentina dejaron de pagarse en efectivo para acreditarse en cuentas bancarias. El cambio acompañó el proceso de bancarización y el avance de los medios electrónicos de pago. La Ley de Contrato de Trabajo se modificó entonces para establecer que las remuneraciones debían depositarse en una cuenta bancaria a nombre del trabajador, un criterio que también se aplicó a jubilaciones y pensiones.

Leé también Los argentinos compraron más de US$20.000 millones en los bancos desde la salida del cepo
Los argentinos compraron más de US$20.000 millones en los bancos desde la salida del cepo. 

En los últimos años, sin embargo, representantes de billeteras virtuales reclamaron la posibilidad de ofrecer “cuentas sueldo” y “cuentas previsionales” sin regulación ni supervisión del Banco Central (BCRA), y sin brindar garantías sobre los fondos administrados. Aunque esto ampliaría el negocio de las fintech, el Banco Central sostiene que podría exponer a trabajadores y jubilados a mayores riesgos, afectar el crédito disponible para empresas y personas, y sumar inestabilidad al sistema financiero.

El organismo recuerda que los titulares ya tienen la libertad de transferir sus haberes a cualquier billetera virtual, sin costo y de manera inmediata, si así lo desean. Además, las cuentas sueldo y previsionales en los bancos son gratuitas y, debido a la competencia del sector, ofrecen beneficios y promociones para atraer a los clientes.

A partir de este debate, el informe del BCRA detalla por qué considera fundamental que los pagos continúen realizándose dentro del sistema financiero formal.

El primer punto señalado es la seguridad de los fondos. Los bancos operan bajo regulación prudencial local e internacional, se someten a auditorías del BCRA, integran la red de seguridad financiera y participan del sistema de garantía de depósitos. Sus directivos deben acreditar idoneidad técnica, económica y moral para ejercer funciones.

Las fintech, en cambio, no están obligadas a ofrecer la misma estructura de resguardo ni los mismos estándares técnicos. Casos recientes, como los de Wenance o Sur Finanzas, demostraron los riesgos de operar sin supervisión bancaria.

El BCRA subraya que, aun en momentos críticos —default, corralito, cepo, pandemia—, ningún trabajador o jubilado perdió o sufrió demoras en el cobro de sus haberes cuando estos se depositaron dentro del sistema bancario.

Otro punto central es el impacto sobre el crédito. Cuando los fondos migran a billeteras virtuales, suelen canalizarse hacia Fondos Comunes de Inversión. Al volver al sistema bancario como depósitos institucionales, pierden su carácter de fondos estables y no pueden utilizarse para préstamos a largo plazo.

Esto limita la capacidad del sistema financiero para otorgar crédito productivo, tanto a personas como a empresas, y obliga a los bancos a mantener coeficientes de liquidez más elevados por considerar estos recursos como inestables.

El informe también alerta sobre el riesgo de fomentar una “banca en las sombras”, donde grandes volúmenes de ahorro circulan por fuera del sistema regulado. En la actualidad, según el organismo, los fondos que se administran por fuera del circuito bancario formal ya superan los 5 billones de pesos, un volumen que aumenta el riesgo sistémico y puede desestabilizar el mercado financiero.

Servicios gratuitos, competencia y protección al usuario

El BCRA destaca que las cuentas sueldo y previsionales son 100% gratuitas, como establece la ley. Una vez acreditados los haberes en una cuenta bancaria segura, cada persona tiene plena libertad de mover su dinero a la billetera o institución que prefiera, asumiendo el riesgo correspondiente. No existen restricciones.

A esto se suma un mercado altamente competitivo: los bancos buscan atraer a trabajadores y jubilados con mejores servicios, programas de beneficios, reintegros y promociones, lo que redunda en una oferta más conveniente para los usuarios.

Para el Banco Central, el sistema actual de pago de salarios y jubilaciones es una política pública exitosa, probada durante más de tres décadas y resistente a las crisis económicas del país. Por eso, sostiene que mantener la acreditación de haberes en entidades supervisadas es fundamental para resguardar el dinero de trabajadores y jubilados, sostener la estabilidad financiera y preservar la capacidad de crédito de la economía.

Relajar las condiciones, advierte el organismo, implicaría exponer a los usuarios a mayores riesgos, especialmente en caso de problemas operativos o financieros dentro de las billeteras virtuales. Según el informe, los beneficios de cambiar el esquema son escasos, mientras que los costos y peligros resultarían significativos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
BCRA
Notas relacionadas
Insólito: proponen un impuesto al "pedo" para combatir la contaminación por el gas metano
El Gobierno oficializó los aumentos de luz y gas: los nuevos cuadros tarifarios desde diciembre
Aumentaron los boletos de colectivos, subtes y peajes: cuánto cuestan ahora en CABA y PBA
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar