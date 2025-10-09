En vivo Radio La Red
MERCADO CAMBIARIO

Respaldo de EEU.U.: el dólar dio un giro después de la intervención del Banco Santander

El dólar vuelve a moverse hacia arriba y otra vez atrapa las miradas. Se viene el feriado del viernes y hay gran expectativa en los mercados lo que puedan acordar y anunciar Javier Milei y Donald Trump el próximo martes en Estados Unidos.

Leé también El Tesoro de Estados Unidos vendió dólares en el mercado cambiario argentino y confirmó el swap por US$ 20 mil millones
el tesoro de estados unidos vendio dolares en el mercado cambiario argentino y confirmo el swap por us$ 20 mil millones

Al Tesoro nacional le quedaban apenas US$ 353 millones de sus arcas para intervenir y contener el valor del dólar mayorista. Y así lo hizo el organismo cuando su valor ascender a los $1.470, en una colocación cercana a los $1.485,14 del extremo superior de la banda cambiaria.

Fue en ese momento cuando el Banco Santander intervino para vender unos 10 pesos por debajo del nivel en el que lo hacía el Tesoro argentino. Con el correr de las horas, se confirmó que la maniobra era parte del apoyo financiero que el Tesoro de Estados Unidos preparaba para Argentina tras las intensas reuniones mantenidas con el ministro Luis Caputo en Washington.

En su anuncio, el secretario estadounidense confirmó también el swap de divisas por US$ 20 mil millones con el Banco Central.

La cotización del dólar

El dólar oficial también hizo el mismo giro y cotizó a la baja a $1.450 (-0,3%), lo que representa $5 menos que la rueda anterior. En cuanto a los financieros, tuvieron una sensible baja: el MEP retrocedió a $1.444,43 (-5,5%), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cayó a $1.457,74 (-5,6%). En el caso del MEP, esa cotización significa haber colocarse más barato que el oficial, inclusive.

cotización dólar

Expectativas en Wall Street

Mientras tanto, en Wall Street, se notó el clima de expectativa tras el anuncio de esta tarde y las ADR's volaron hasta un 27%. Mientras que los bonos argentinos, aunque con resultados mixtos, también alcanzan en positivo hasta un 10%.

Las acciones de empresas en Wall Street, conocidas como ADR, se ven en las pantallas en verde.

  • ADR Banco Supervielle 27,31%
  • ADR Grupo Fin. Galicia 21,65%
  • Banco Macro (ADR)17,46%
  • BBVA (ADR) 16,95%
  • ADR Central Puerto 12.36%

Lo mismo puede decirse de los bonos soberanos (¿invertirá en ellos el Tesoro de los Estados Unidos?) que han subido en su mayoría, títulos, como el AE38D. se encuentra en el 8,62 % alcista.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
