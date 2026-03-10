Revelan que el 83,5% de los trabajadores restringe comidas o la calidad de su dieta durante la jornada laboral

privación alimentaria

Al hacer foco en los motivos económicos de la privación alimentaria, un 61,1% de los trabajadores admite que se saltea alguna comida en la jornada laboral por falta de recursos. Mientras que un 78,5% opta por alimentos menos nutritivos por cuestiones de presupuesto.

Gastos e infraestructura

Según los encuestados, para almorzar en el trabajo un 36,1% gasta menos de $5.000; un 43,9% necesita entre $5.001 y $10.000 diarios; y el otro 20% supera los $10.000. Es decir, la mayoría (80%) destina hasta $10.000 en el almuerzo.

Sin embargo, desde la UCA y Edenred alertan que el 55,6% de los asalariados no recibe ningún tipo de contribución de su empleador para comer. Pero entre quienes sí lo perciben (44,4%), el apoyo resulta regresivo: es más habitual entre los salarios altos, mientras que la falta de cobertura es persistente en los de menores ingresos. Por ejemplo, el 41,8% de los trabajadores que ganan hasta $800.000 califica su dieta como poco saludable, una cifra que se reduce al 23,8% entre quienes superan los $2.000.000.

La infraestructura básica en el trabajo es otro factor a tener en cuenta. Cuando hay comedor, el 60,6% de los trabajadores lo utiliza. Cuando hay equipamiento básico (como heladera o microondas), el 47,6% come en el escritorio. Pero cuando no hay infraestructura, el 53,1% come en el escritorio, 24,0% en espacios públicos y 9,9% se va a su casa, sobre todo en el interior del país.

Otro dato a tener en cuenta es que entre quienes no tienen acceso a recursos como heladera o microondas, el salteo de comidas asciende al 72,0%. En cambio, los que cuentan con un aporte del empleador ven reducida esa incidencia al 43,9%.

Aporte del empleador

Según el relevamiento, el 80,4% de los asalariados se manifiesta a favor de recibir un aporte de su empleador para la alimentación y además desde la UCA remarcan que más aún cuando se les pregunta a trabajadores de la construcción (90,1%), los jóvenes (84,9%) y a aquellos que ya se saltean comidas y comen mal, donde el valor llega al 91,5% de los casos.

Un 58,7% de los trabajadores espera mejoras significativas en su bienestar si recibiera este tipo de ayuda, una percepción que se eleva entre mujeres, jóvenes y empleados del sector público, donde las condiciones actuales son más precarias.

Modernización laboral y el comedor externo

Consultada por A24.com sobre el tipo de aporte que el empleador haría y la implementación que se haría de él, la investigadora responsable del informe en el ODSA-UCA, Ianina Tuñón, indicó que "en población especialmente vulnerable, la recepción de un aporte económico para poder destinarlo a la cuestión alimentaria es bien recepcionado" y remarcó que la "forma que en se puede implementar es que estas poblaciones vulnerables deban destinar esos ingresos a la alimentación".

"Es además del salario", indicó la directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina y Medio Oriente de Edenred, Bárbara Granatelli, y agregó que se trata de "replicar lo que ya sucede con el comedor empresa". "Esto es exactamente lo mismo, es darle mayor posibilidad a la gente de acceder a ese beneficio", indicó Granatelli.

Además, observó que el artículo 103 bis de la reforma laboral, recientemente sancionada, deja de contemplar a la figura del comedor laboral como solamente "la estructura del beneficio social dentro de la empresa" y pasa a considerarlo como "cualquier tipo de comedor", lo que incluye también a los comercios cercanos.

Eso hace, explicó, que "la cantidad de gente que pueda llegar a almorzar con un dinero específico, que se destina a eso, sea mucho mayor" y subrayó que "es más fácil" de implementar porque "no implica infraestructura".

El estudio “La alimentación y comensalidad en la población asalariada de la Argentina” se dará a conocer este martes a las 18 a través del canal de YouTube de la UCA.