Egozcue trae desde España una sensible y diversa guitarra argentina

“Pero lo hermoso que tiene esto del arte y del juego de la música, es poder desarrollarse en lo que uno ama, en lo que uno quiere hacer y no cesar el empeño de que eso tenga un recorrido porque uno cree que se lo merece”, reflexiona el músico, de 64 años, que antes de irse a España integraba el grupo Nuevos Aires.

El independiente disco debut del conjunto, “Música de la ciudad de Nuevos Aires” (1983), tuvo el impensado espaldarazo de llamar la atención de Astor Piazzolla, quien un año después quiso conocerlo y regalarle el original de su composición "500 Motivaciones" para que "hagan ustedes lo que quieran".

Ese gesto profundizó la vinculación del guitarrista con la obra del bandoneonista que se estira hasta nuestros días como lo subrayan los tres conciertos que en mayo lo unirán a la sinfónica Orquesta de la Comunitat Valenciana en la localidad de Requena para compartir como solista y sobre arreglos propios las “Cuatro estaciones porteñas” de Piazzolla.

Mucho antes de eso, el músico compartirá con Daniel Falasca (contrabajo) y Juan Tesone (percusión) un recital que el sábado desde las 21 tendrá por sede a la sala ubicada en Maza 177.

Télam: ¿Sobre qué otras propuestas y sonoridades trabajás actualmente?

Fernando Egozcue: Ahora estoy componiendo nueva música para el quinteto que tengo en España y también haciendo un nuevo repertorio para el dúo que tenemos con el violinista francés Thomas Potiron y con el que en septiembre haremos una gira grande por China, que es un lugar al que nunca fui.

T: En Argentina estamos viviendo tiempos muy difíciles y eso incluye a la cultura ¿cuál ha sido tu experiencia española en relación a gobiernos de derecha en ese aspecto?

FE: No ha habido un impacto como el que la cultura argentina padece ahora, tal vez porque el gobierno central sigue siendo el Partido Socialista que volvió a ganar las elecciones en 2023.

T: ¿Te sorprende el auge agrupaciones políticas cada vez más mayoritarias que aquí y allá saludan el franquismo, la dictadura militar o procesos de ese carácter?

FE: No, no me sorprende, lo veo como una reacción contra los avances sociales y básicamente contra el feminismo. Se intenta imponer ahora una narrativa de extrema derecha negacionista. Y también hay una cosa muy importante que es muy particular de España, que es el problema territorial. Y entonces la extrema derecha pone todos sus esfuerzos en diferenciarse a favor de la España única y centralizada, revindicando el sentimiento nacional español.

T: Al respecto, ¿creés que la música y el arte en general pueden operar en algún sentido sobre esa subjetividad?

FE: Yo creo que sí, porque el arte tiene la particularidad de ser la máxima expresión de los seres humanos, por lo tanto, sea más comprometido o menos comprometido, que eso podría ser otra discusión, representa la expresión de mayor profundidad que tenemos para comunicarnos, para comprendernos, para querernos y para estar en un mismo sitio conviviendo y compartiendo una misma sensibilidad.