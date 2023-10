El día que el mánager Jorge Zonzini le rescindió el contrato a Sofía Clérici: cómo fueron sus comienzos

Todo ello porque la gente tenía una vaga idea de sus inicios artísticos diez años atrás. Y fue allí, en dicha búsqueda, cuando apareció la figura del reconocido manager de medios Jorge Zonzini quien fuera su descubridor y el encargado de posicionarla en los medios y el mundo del espectáculo allá por finales del 2013.

El punto es que eran pocos los que recordaban por qué Sofia Clérici había tenido un meteórico ascenso hacia la fama pero, así mismo, en pocos meses se alejó de los medios: televisión, teatro, las pasarelas y los ruidos mediáticos.

sofia clerici 2.jpg

Jorge Zonzini, quien maneja la imagen de muchas personalidades del arte, la política, el deporte, y refrescando la memoria de propios y extraños fue el descubridor y encargado de instalarla.

Al respecto, Zonzini, sostuvo en declaraciones a los medios: "A Sofìa me la presentó la gente de la revista Playboy en sus oficinas asegurándose que si yo me hacía cargo de instalarla y ponerla en el radar de los medios podría ser la próxima tapa de la revista. Si bien en la charla no había un abordaje muy coherente de su parte pensé que eso podría pasarle por los nervios y su inexperiencia y es por ello que nos pusimos de acuerdo y la lancé como la Miss Tattoo Argentina".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJorgeZonzini%2Fstatus%2F1709249728829964468%3Ft%3Da3DdZe4Ner868xN0qBHo2g&s=08&partner=&hide_thread=false Ante las preguntas, respuestas contundentes y fehacientes. Si.

Fui el padre de la criatura que lance hace muchos años. Yo me equivoqué y pagué... En pocos meses vi su incapacidad de contenido, su ambición desmedida y su narcisismo y le rescindí el contrato de representación… pic.twitter.com/fwJET5Wmpi — jorge zonzini (@JorgeZonzini) October 3, 2023

"Acto seguido la llevé a varios programas de televisión y el punto cúlmine fue cuando en el ciclo Animales Sueltos, y obviamente con la complicidad de Alejandro Fantino, jugamos un célebre paso de comedia que tras un supuesto acto de celos de su mujer, Alejandro debió dormir en su camioneta. Dicha acción estratégica tuvo tanta repercusión que a los pocos días le firmé un contrato con el inolvidable mega productor Gerardo Sofovich para su ciclo mítico La Peluquería de Don Matteo", recordó.

Embed

Consultado el manager de famosos sobre por qué con tan vertiginoso ascenso la morocha del momento no pudo hacer una carrera artística fue contundente: "A los pocos días, Gerardo, me llamó y me dijo que más allá de nuestra amistad había dado la orden a Endemol a que invitara a Clérici a no regresar más a las grabaciones aduciendo un gran enojo por sus inconductas, incapacidad para leer un texto y por exigir y presionar diariamente por tener un mayor protagonismo con una falta de humildad inaudita para una principiante. Y a semejante situación vergonzante se sumó que a los pocos días el hacker de los famosos Emmanuel Camus Ioselli me extorsionaba con subir un video íntimo de Clérici. Dada la situación y como hombre de medios y para cuidar su imagen proliferé la circunstancia logrando que corporativamente todos mis amigos del medio cancelaran subir dicho material. Lejos de contentarse, Sofía y su madre, me manifestaron su enojo por que según ellas en ese evento estaba bellísima!".

Por último Zonzini sostuvo que: "Ese fue el límite. No había abordaje. Era imposible comunicarse con una mente tan precaria y de una ambición desmedida y combinada con un narcisismo superlativo por lo que, como se vio en el programa del conductor Angel De Brito BDV, hice visible como para resguardarme la rescisión del contrato de posicionamiento y consolidación en medios de comunicación que si bien tenía una duración de cinco años se lo rescindi en forma unilateral a los siete meses allá por enero del 2014".

Camara Oculta a Miss Tattoo Argentina | Emmanuel Danann

Cabe recordar que luego Sofia Clérici intentó varias veces instalarse en los medios sin éxito y solo trabajó en algunos desfiles para la agencia Latin American Models. En su último intento, el golpe letal para Clérici parece haber sido cuando queriendo emular a Amalia Granata con su romance internacional con el cantante Britanico Robbie Williams quiso hacer lo mismo con el actor de Hollywood Bruce Willis.

Pero no sabía que se trató de una cámara oculta de los influencers Emmanuel Danann y Martin Bennedetelli (Paul & Maik) que en los roles de "Crepúsculo y Angélico", dos supuestos conductores de TV Caracol de México le presentaron un doble de Willis. Clérici obnubilada por la noticia que la llevaría a la fama internacional jamás se dio cuenta hasta que la nota subió a las redes y se convirtió en una cámara oculta inolvidable. Paul & Maik componen una banda rara mezcla de los Illya Kuryaki And The Valderramas y el humor Peter Capusotto y sus videos, célebres ambos por realizarle el himno al actor Ricardo Darín titulado ¿Ricardo Donde Estas? y además de parodiar a los seguidores de Justin Bieber con el tema "Beliebers".