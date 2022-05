El enojo de Edith Hermida en los premios Martín Fierro 2022: "¡Mirá las ratas de APTRA!"

Y luego sumó: "Es inentendible que Bendita no haya ganado, después de haber tenido dos años fabulosos, De todas maneras, Bendita gana con el público y eso es lo más importante".

"Me voy con un sabor amargo porque Bendita es un gran programa que durante la pandemia acompañamos a la gente en la casa. Es un programa fabuloso más allá de los que estamos al aire. El público nos apoyó y nos sigue apoyando, ya vamos 17 años al aire. Hubiese sido una buena fecha para que APTRA nos reconozca, pero no importa porque nos reconoce el público y eso es lo más importante. Los de APTRA me están tratando de convencer para que no me enoje. Ganó Beto, pero parece que para APTRA lo único importante es que gane Beto", cerró molesta Edith Hermida pese a que Beto Casella haya ganado como conducción en programa humorístico y de actualidad.

Embed

Beto Casella ganó el premio Martín Fierro 2022 en conducción de programa humorístico y de actualidad

“Gracias a los chicos que hacen el programa”, comenzó su discurso el conductor al recibir el premio. “Hubiera preferido -dijo, no sin lamentarse- mil veces subir con todo el equipo de Bendita para la otra terna. No estoy juzgando la elección, ni criticando al jurado de Aptra, es solo una sensación de haberme quedando con las ganas de que el equipo de Bendita estuvieran atrás saludando. Como decía Bala, Seguiremos haciéndolos entretener sanamente y en familia”, señaló Beto.