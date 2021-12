El repudiable comentario de Valentino, el hijo de Wanda Nara, al pisar suelo argentino

Wanda Nara e hijos post rumbo a Argentina.jpg Wanda Nara y sus cinco hijos el domingo pasado, antes de subir al avión en París que los trajo a Argentina para pasar las fiestas.

“¡Llegamos Benchu!”, se escucha primero el comentario de la empresaria a su hijo menor, Benedicto. Sin mucha alegría, el nene de 9 años le preguntó a Wanda Nara "¿A Italia?". Fue en ese instante cuando Valentino, de 12 años, se metió en la conversación, y en inglés dijo “Mom I need to go to Italy, that’s my home”, que en español significa “Mamá necesito ir a Italia, esa es mi casa”.

Si bien la reacción de Wanda fue de sorpresa absoluta con un instintivo “¿Eh?” ante el comentario claramente despectivo hacia la Argentina, la rubia optó por dejarlo en las redes a sabiendas de las críticas que esto pueda generar. Pero si hay algo cierto, es que los chicos no mienten. Y evidentemente el adolescente no siente la tierra de su madre como propia.

Wanda Nara le falló a una amiga por un problema doméstico

Wanda Nara llegó a Buenos Aires y revolucionó todo. Lo primero que hizo fue asistir a un festejo secreto de su cumpleaños y a eso le siguieron eventos, encuentro con amigos, trabajos, entre otras cosas.

Pero, una de las cosas en las que la amiga y abogada Ana Rosenfeld en el primer cumpleaños tras el fallecimiento de su marido Marcelo Frydlewski, que murió en Miami tras contagiarse de coronavirus.

Wanda Nara y Ana Rosenfeld.jpg Wanda Nara y Ana Rosenfeld, además de ser clienta y abogada son amigas.

La letrada invitó a pocas celebridades pero llamó la atención la ausencia de Wanda que dejó a todos esperándola. “Estaba recién bajada del avión, con los pibes y todo, cansada, y encima no le arrancó el auto”, contó Yanina Latorre.

Al parecer, cuando llegó a su lujoso departamento de la avenida Libertador, dejó las valijas, se cambió y bajó a un subsuelo a agarrar su auto. Pero, todo el tiempo que estuvo sin ser encendido habría gastado la batería. Ana Rosenfeld les agradeció a sus amigas por acompañarla en ese momento y le tiró un palito a Wanda: "VerificadoLas quiero a mis amigas", que estaban presentes.