Agustín Sierra le contestó el piropo a Nati Jota pero está ilusionado con otra rubia

Agustin Sierra

En medio de la polémica de Nati Jota con Ivana Nadal, tras que la morocha confesara que está en pareja con - el ex de la instagramer- Bruno Siri, la rubia elogió y piropeó a Agustín Sierra.

En el ciclo “Hay que ver”, El Nueve, le preguntaron a la influencer si le gustaba el actor y ella contestó: "A todas. Para mí está buenísimo. ¿Pero para quién no? Yo era fan, iba a la primera fila de Casi Ángeles en el teatro, le tocaba la mano a Cachete Sierra y no lo podía creer”.

El joven de 29 años, que se convirtió en una especie de sex symbol del programa que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito, se animó a responderle a Nati.

“Estoy soltero, por acá está mi perra. Yo veo que a veces la gente ya sube que están enamorados o foto abrazándose y cómo hicieron en pandemia“, comenzó diciendo sin entender cómo la gente logró enamorarse en la cuarentena obligatoria en la entrevista que tuvo con Juan Etchegoyen para el segmento “Mitre live”.

“Le mandamos un beso a Nati Jota. La conozco, la he visto diciendo cosas lindas mías. Justo me metí en un vivo que no sé que estaba viendo y se puso colorada. Ya vamos a hablar”, aseguró.

“Nati Jota está muy bien. Ella dijo algo y lo tome gracioso: ´Pero que no me cante´ (fue lo que pidió la rubia). Jamás sería mi arma de seducción. Ella habla mucho y vamos a devolverle el palito. Vamos a ver qué pasa“, deslizó dejando la puerta abierta.

“Vamos a ver. Ahora están todos como cupido en cuarentena. Me pasó en el ´Cantando´. Sabemos que Laurita está yendo y viniendo con Cabré. Vamos a ser respetuosos. Más que charlar, que queres que haga”, dijo tras el coqueteo con la co conductora que no quedó en nada.

“La ilusión nunca se pierde, hay que saber esperar. La vida son momentos. Este es un momento para ser caballero, respetuoso, y ver que sucede entre ellos. El día de mañana será otro momento. Quizás para decirle ´vamos a tomar una cerveza, vamos a caminar juntos´. Yo no descarto nada. Siempre positivo y siempre para bien”, añadió sobre su vínculo con Fernández con quien no pierde la ilusión.