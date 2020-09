Latin Grammy 2020: los argentinos Conociendo a Rusia, Cazzu, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Duki, Wos y Louta, entre los nominados

View this post on Instagram

Hoy me dieron hasta ahora la mejor noticia que recibí en mi carrera, estoy nominada a dos latín Grammys @latingrammys . 🙏🏽💿🤍 Qué honor tan grande 💔 Estoy nominada a Mejor artista revelación y mi querida canción Buenos Aires está nominada a mejor canción alternativa. Siento DICHA, ORGULLO, AGRADECIMIENTO Y EMOCIÓN infinita. Tanto trabajo, tanta pasión dedicada con tanto amor a la música y ser reconocida de esta manera junto al amor de todes mis fans y compañerxs me hace sentir la persona más inmensa y feliz del planeta. ESTE VIERNES MI NUEVO ALBUM CALAMBRE SALE PARA USTEDES Y ESTO ES UN SUEÑO.🤍🤍🤍💿 GRACIAS GRACIAS GRACIAS a la academia, a mis fans, mi equipo, a mis colegas de profesión, a mis compañeros, mi familia y mis amigues por apoyarme.