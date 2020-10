Barbie Vélez reveló intimidades de su relación con Lucas Rodríguez: "Soy muy anti cuernos"

Barbie Velez

Con 26 años, Barby Vélez mantiene una gran relación con su mamá Nazarena. La joven decidió pasar la cuarentena por coronavirus en la casa familiar a la que sumó a su novio Lucas Rodríguez, hijo de Fabián -el marido fallecido de su madre.

“Estamos todos en la casa de mi mamá: mi novio, el novio de mi mamá, mis hermanos”, dijo la rubia para el ciclo "Estelita en casa", América. Jey Mammon quiso saber sobre cómo hace para mantener intimidad con su pareja ahí y ella le explicó: "Voy mucho a mi casa real, hay cosas que tengo que hacer en mi casa real”.

Entre otras cosas, reveló que se relajó con la parte estética durante el aislamiento y ahora le parecen importantes otras cosas. Igual, sobre su voz aguda, asegura que se esfuerza mucho por mejorarla, sobre todo para poder trabajar en los proyectos de ficción.

Sobre su relación con Lucas todo parece marchar sobre ruedas incluso reveló que se plantearon abrir la pareja pero no estuvieron de acuerdo.

"¿Poliamor o cuernos silenciosos?", le preguntó Estelita y, luego de dudarlo un poco, la actriz respondió: "Poliamor. Soy cero poliamor, él no lo sé, que yo sepa no", dijo. "Lo hablamos, no tocándolo como ´empecemos con el poliamor´, sino que se charló en un momento que era un tema medio de de moda. Pero él también cero".

"Si estás en una relación... Yo soy muy anticuernos. O corta o decis ´che abramos la pareja y listo´. Eso me parece más valioso", sentenció.