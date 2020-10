Se filtró un audio de Yeyo de Gregorio contra Nico Vázquez y Gimena Accardi: "Recibí amenazas"

Yeyo de Gregorio

Luego del escándalo desatado esta semana con Nicolás Vázquez en Twitter, se difundió un audio de WhatsApp en el que Yeyo de Gregorio disparó contra el actor y su mujer, Gimena Accardi.

Fue el actor y amigo de Yeyo, Federico Rod, quien compartió en las redes sociales una conversación que tuvo con él. "Me atrevo a publicar una conversación íntima con mi amigo Yeyo De Gregorio porque sé lo buena gente que es! Laburador, solidario y buen pibe! Lo demás es cotillón. En el medio se sabe como son las cosas. Te banco enano", indicó sobre los mensajes con su colega.

En los audios se lo escucha a Yeyo, enojado tras su cruce con Nico y Gimena: "Estoy caliente porque saltaron como locos para defender eso, que es todo verdad. Yo me callo porque recibí amenazas; no voy a subir ninguna foto con las puteadas que me comí de la mujer de Nico ni las amenazas que me hizo porque yo cuando hablo, hablo con respeto, no soy uno en las redes y uno en instagram. Yo lo mismo que pienso lo voy a decir en Twitter y te lo voy a decir en la cara, no así sucedió en Terna porque hablé por privado para intentar arreglar las cosas y me defenestró me puteó, me amenazó".

Luego dice: "No quiero quilombo, no quiero que me amenacen. Soy un chico normal. No sé si hay una mafia detrás de todo esto, ya tengo miedo. Entiendo que cuando hay una pelea de un famoso muy capo y un cuatro de copas, siempre la gente va a estar con el capo. Es como si Lali hoy saliera a bardearlo a Nico Vázquez, todo el mundo estaría con Lali porque es la número uno y Nico un cuatro de copas. Ahora entre Nico y yo, él es un monstruo y yo un 4 de copas. Pero bueno, ya está, no quiero decir nada. Ahora lo que dije es cierto".

Gimena Accardi Yeyo de Gregorio

También aclaró que su pelea con Nico no fue porque quiso continuar con la obra "El Canasto" en 2016 cuando Santiago, hermano de Vázquez, murió: "Que después salgan a decir que yo quería seguir la obra cuando falleció el hermano de Nico es mentira, y están todos de testigos, hasta la productora (Faroni Producciones) que yo quedé culo y calzón con ellos, me amaron. Yo me bajé de la obra justamente porque nos habíamos peleado y hasta Nico me puteó porque tenía que ponerme un reemplazo. Y yo le dije "perdóname Nico, no estoy siendo feliz".

"Me bajé, terminé toda la gira para respetar el contrato, por eso con la productora terminé tan bien, porque respeté toda la gira y yéndome sólo en el auto, me pagaba yo mis gastos. Yo me bajo, ellos contratan a Lucas Velasco y se van de vacaciones... y en las vacaciones fallece Santiago. Y ahora dicen que yo quería seguir con la obra y que por eso estamos peleados. Están mintiendo, están desviando el punto más que nada", remarcó.

´"El punto es que yo tenía ganas de aclarar las cosas con Nico y saltó la mujer de Nico a bardearme internamente, a defenestrarme y a amenazarme. Yo borro todo porque esta mafia no va conmigo. Laburé casi 20 años en este medio y nunca me pelee con nadie. Y este se pelea con todo. Gimena se hace la que no quiere puterío pero y cuando pasó lo de la China (Suárez) estaba en todos los programas hablando de la China. Acá lo importante es si el pez que me pegó es gordo o es flaco. Ahora le pegó un pez flaquito, yo soy un pez flaquito, pero yo hablo con la verdad", cerró el ex "Casi Ángel".