Fuerte testimonio de Sergio Lapegüe: "Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus"

Sergio Lapegüe

Sergio Lapegüe se encuentra internado tras regresar de sus vacaciones y contagiarse de coronavirus.

El conductor, desde el sanatorio Juncal de Temperley, dio detalles de cómo se encuentra y compartió una imagen en plena internación.

"Y un día me tocó a mi... Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID. No lo sé", comenzó Sergio su posteo de Instagram.

"Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Llame al otro día a mi Neumonólogo, fui a el sanatorio juncal de Temperley", siguió con su relato.

"Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambió. Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles", agradeció el conductor.

"En unas horas me ponen plasma. Estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado esperando q el virus se vaya... muy generosos a todos por la preocupación y por cada mensaje de aliento!!! De corazón gracias. Cuídense!!!", cerró movilizado.