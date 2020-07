¿Máxima Zorreguieta llamó y por eso llegaron las disculpas del semanario Caras?

Amalia en Caras

Algo pasó en el seno de la revista Caras ante la aberrante tapa sobre la hija de Máxima de los Paísies Bajos.

Después de haber publicado título, epígrafes y textos gordofóbicos, los directores de la revista bancaron al máximo la publicación hasta que en la jornada de ayer llegó pedido de disculpas que debieron realizar horas después de la fallida portada.

La primera alerta llegó al difundirse la tapa en redes sociales donde estaba el título: "La hija mayor de Máxima de Holanda luce con orgullo su look 'Plus Size'".

Amalia y Máxima, la reina de Holanda

Luego, con al revista en mano, llegaron los epígrafes: “Desde hace años, la hija de Máxima y del rey Guillermo lucha contra las críticas por su sobrepeso. A los 16, la adolescente posó en su Palacio Huis Ten Bosch y se mostró feliz con sus ´redondeces´”, indica un fragmento.

La revista no se cansó de estigmatizar a la joven, incluso se animaron a decir que era la preferida de su abuela, la ex reina Beatriz, ya que se ve reflejada en ella porque “heredó la contundencia física de los Orange”.

Ambos responsables de la publicación, Liliana Castaño y Héctor Maugeri bancaron su producto.

“Quisimos mostrar el gran momento de una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura de ‘mujer real’, pero no pudimos evitar la polémica. Abolir la perfección que nos esclaviza. Rescatar una historia de superación. Ese fue el objetivo de nuestra última tapa”, publicó Castaño en sus redes sociales, mientras que Maugeri puso: "CARAS es una revista que siempre le dio “voz” a los que alguna vez la sociedad intento callar. Nosotros no somos calificadores. Somos comunicadores y en esta semana, la historia de Amalia es un ejemplo para otras niñas que pudieron - o atraviesan- la crueldad de los que sólo saben ver la oscuridad y no la luz".

Amalia y su papa, el rey de Holanda

Sin embargo, hace pocas horas, Caras salió a pedir disculpas por lo publicado y muchos presumen que puede haber llegado un llamado desde Holanda para bajar los ánimos.

"Recibimos muchas críticas interesantes, constructivas, superadoras y nutritivas. Escuchamos a todos y estoy agradecida por la oportunidad de aprendizaje que nos plantea la reflexión".

Amalia y sus hermanas

"Ofrezco mis mas sinceras disculpas a todos los que se hayan sentido agraviados", cerró su escrito Liliana Castaño.