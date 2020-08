Mirtha Legrand sobre el #17A: "La marcha fue un triunfo"

Mirtha Legrand habló de la marcha del #17A y la definió como "un triunfo"

Hace 177 días que está en su departamento de Avenida Libertador, en Belgrano. Como suele afirmar en todas las entrevistas, no sale "ni al balcón".

Pero, una vez por mes, Mirtha Legrand reaparece y siempre genera títulos y noticias.

Esta vez, la conductora habló en su programa "Almorzando con Mirtha Legrand" que viene conduciendo su nieta, Juana Viale. Confirmó que Adrián Suar le pidió que vuelva en octubre pero que por el momento no puede confirmar su regreso.

Marcha 17A (Foto: AFP)

A la mesa estaban Ángela Leiva, Darío Barassi, José María Listorti y Diego Pérez.

Éste último aprovechó la charla para meterle una pregunta fuerte que Chiquita no evadió.

"Me gusta, me parece bueno que el Presidente y Larreta se unan. Tenemos que vivir en armonía, encima de la pandemia, vivir peleando, no es bueno", dijo sobre el acercamiento entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta.

"Fue un triunfo. Soy grande, he visto todos los gobiernos, todas clases de concentraciones, pero lo que yo vi el otro día fue impresionante, creo que hay otra el 26. No hay que despreciarla, no hay que menoscabarla, no hay que echarla de menos, además no es cierto que gritaron, no oí gritar a nadie (por los dichos del Presidente). Ellos han prestado atención, fue una cosa impresionante, había disidentes, gente que opinaba distinto, pero no han gritado", dijo Legrand ante la pregunta de Diego Pérez por la marcha del #17A.