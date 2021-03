Sergio Lapegüe compartió los ejercicios que realiza para mejorar la respiración

Sergio Lapegue

Tras 21 días internado, una terapia intensiva y el uso de una máscara Helmet, Sergio Lapegüe se recupera favorablemente en su casa con ejercicios para fortalecer sus pulmones y con el inicio de las caminatas.

Hace unos días, el conductor pudo cumplir un sueño que anheló mucho cuando estaba luchando contra el COVID: volver a caminar por su barrio.

“Cuando estaba internado en terapia intensiva siempre le decía a @bochiok que soñaba con desayunar descalzo debajo de los árboles y salir a caminar por mi barrio. No deseaba más. No quería más. Extrañaba ese pequeño placer. Tan hermoso. Tan único. Eran esas mínimas cosas cosas, las que me motivaban a mejorar. A salir del pozo. Aún respiraba gracias a la ayuda del oxígeno. No sabía cuánto tiempo iba a estar con el respirador, ni cuánto tiempo más iba a estar internado. No importaba”, contó Lape.

Sergio Lapegüe en Banfield

Y su hija lo retrató en la calle, en su primera caminata y en su amado barrio de Banfield.

Luego, Sergio agregó: “Sin embargo mi sueño era ese, tan sencillo. Volver a caminar por mi lugar. Por mi barrio. El que me vio nacer. Donde está mi familia, mis amigos. Son muchos años en el mismo lugar. Muchos amigos los que crecimos juntos. Después de dos semanas en recuperación en mi casa es lo que hago. Les quiero contar mi felicidad. Mi progreso es lento pero firme. Avanzo muy de a poco. Pero avanzo. Siguiendo el tratamiento con la kinesióloga. Con perseverancia voy recuperándome”.

Sergio Lapegüe en Banfield

“Empecé caminando muy despacio 5 minutos por día. Hoy, ya logré caminar 15 minutos seguidos, me canso, si, pero camino. Y eso es maravilloso. Estoy feliz. Se los quería contar a ustedes que siempre son tan generosos conmigo y se preocuparon tanto. Gracias, gracias, gracias.... vamos por más....”, finalizó el conductor de radio y televisión.

Lo cierto es que hace unas horas, Sergio compartió la terapia que realiza para mejorar su salud con ejercicios de respiración y difundió un video en el que se lo ve realizando distintos movimientos de aire con su boca tras el covid-19.