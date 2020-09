Tremendo: la foto retro Diego Brancatelli que sorprendió a todos

Brancatelli

Hoy no parece ser un galán, pero la realidad es que Diego Brancatelli - de 43 años- en su juventud si lo era. Desde “Intratables”, América, se conoció un perfil desconocido del panelista que genera polémica por su militancia política y defensa acérrima del kirchnerismo.

“Es la imagen impactante del día”, dijo Fabián Doman y añadió: “Disputa con Christian Sancho el contrato de calzoncillos”, con ironía por el escándalo del actor con la empresa de ropa interior.

La foto de su juventud

Entonces, en cámara se puso una imagen del periodista en su juventud, en la que era sin duda todo un sex symbol.

“Eso es Gualeguaychú, espectacular. Tenía 19 o 20 años. Me das un mes y vuelvo a eso”, respondió Brancatelli entre risas al ver la foto. “Esto nunca lo conté al aire. Ante Garmaz me ofreció desfilar”, dijo sorprendiendo a sus compañeros.

“O sea, Brancatelli, que tu destino iba a ser con ‘El arte de la elegancia’ de Jean Cartier, o con Ante Garmaz, o en ‘Intratables’”, comentó con ironía Doman.

“Conduje unos eventos, ahí lo conocí a Ante. No sé si me quiso levantar o me prometió de verdad, pero me dijo que tenía que ser modelo. Me pidió el teléfono porque quería hacer un casting”, reveló el marido de Cecilia Insinga.