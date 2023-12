Eva Karina Barrios, la vidente y tarotista que hizo sorprendentes revelaciones de los famosos

Mi don lo descubrí a los 13 años. Empecé a sentir que me hablaban al oído y que me llegaba información confusa. A esa edad me empezó a atraer la astrología china, la astrología occidental y el tarot egipcio. Descubrí que podía leer el tarot sin haber estudiado. Me llegaba información, casi que no puedo describirlo y ya hacía hechizos para ayudar a mis amigos. No había tantos libros esotéricos en ese momento y fui autodidacta.