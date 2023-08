Fernanda Iglesias regresó a LAM y habló del gran dolor que atraviesa

"Yo no quería faltar y él me dijo que tenía que quedarme. Así que le escribió a Sposato, yo también escribí y ahí dejé el celular y no contesté más. Necesitaba un detox del celular también”, relató.

Sin embargo, en ese momento la periodista decidió sincerarse con el panel y soltó: “Se me junto todo, yo volví de España y volví deprimida, estoy deprimida. Estoy medicada, hablé con psiquiatra de vuelta y me va a dar otra cosa más".

"Fue todo muy rápido. Tengo angustia en el pecho, todo el tiempo sensación de '¿Qué me pasó? ¿Por qué me volví de España?'. Mi hijo, que el proyecto que tenía se cayó y cuando volví me separé", continuó.

En ese sentido reflexionó acerca de todo y en conclusión expresó: "Es todo mucho y entonces se ve que colapsé. En algún momento iba a pasar y sucedió ayer. Me sentía mal de todo, todo el cuerpo".

Fernanda Iglesias reveló el motivo de su llamativa ausencia en LAM

Anoche, Yanina Latorre estuvo al frente de LAM (América TV). La angelita está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción, ya que se tomó unos días de vacaciones.

En el inicio del programa, la panelista reveló que su compañera Fernanda Iglesias se ausentó de forma intempestiva. "Hay una baja, que es Fernanda Iglesias. Le mandamos un beso. No sé por qué no vino", dijo la rubia.

"¿Alguien sabe algo?", le consultó Yanina a sus compañeras. "No, no sabemos nada", contestaron las angelitas. "Raro. Tenemos que investigar. Espero que estés bien, Fer. ¡Te queremos mucho!", acotó la mujer de Diego Latorre.

Yanina indicó que se enteró que la periodista no iba a estar cuando estaba preparándose para el vivo: "Hablé todo el día con ella. Nos pasamos data. Cuando llegué acá, me dijeron que no venía".

Al finalizar, dio a conocer que fue el ex de Iglesias quien se comunicó para informar que ella no iría. "El ex marido llamó. Y eso me da desconfianza.... es un tema a investigar", sentenció.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Iglesias contó el verdadero motivo de su llamativa ausencia: "Estaba descompuesta porque parece que comí algo en mal estado. Hoy ya me siento bien. Yo avisé que no iba y fue todo show".