Festival Internacional de Circo con sede en Argentina

Nuestro festival se ha realizado en todas sus ediciones con dedicación y esfuerzo colectivo de parte de todos los integrantes que aportaron su grano de arena para hacerlo posible sin ningún tipo de remuneración a cambio.

Y siendo un trampolín importante para grandes artistas Argentinos, dejamos un pequeño resumen de la repercusión de nuestros ganadores. Contamos con el apoyo de varios artistas y empresarios circenses internacionales. Estos son algunos de los ya confirmados:

Aldo Vazquez: Propietario de uno de los circos más grandes e importantes de Estados Unidos, el “Circo Hermanos Vazquez” y “Flip Circus”. En el mes de enero de 2023 asistió al “45° Festival Internacional de Circo Du Monte Carlo” como parte del jurado.

Celeste Atayde: Gerente General del “Circo Atayde Hermanos” en México una empresa circense con 135 años de actividad. De la misma manera labora con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República como "Coordinadora del Semillero Nacional de Circo”.

Federico Reder: Reconocido empresario actualmente es director del “Reder Circus” en Brasil.

Nelson Tabares: En su juventud fue trapecista y se presentó en grandes lugares como “Ringling Bros and Barnum & Bailey”, una empresa con 146 años de actividad y fue convocado reiteradas ocasiones a participar del “Festival de Circo Du Monte Carlo”, ganando el primer premio “Le Clown Dor”. Actualmente es propietario del “Circus Vargas” en Estados Unidos.

Agustín Maluenda: es uno de los payasos hispanos más reconocidos internacionalmente, propietario del “Circo de Pastelito y Tachuela Chico” uno de los circos más grandes de Chile y Latino América.

Luis Poema: Trapecista Argentino siendo uno de los mejores a nivel Internacional, fue convocado para participar del “Festival de Circo Du Monte Carlo” se presentó en “”Ringling Bros and Barnum & Bailey”, “Big Apple Circus” etc. Hace más de 15 años la troupe “The Flying Poe,a” se presenta en “Circus Circus Hotel and Casino” en Las Vegas, Nevada.

En consecuencia de todo lo expuesto es que resumimos y recalcamos que el Festival de Circo Argentino tiene como principal objetivo promover y difundir la creciente industria circense de nuestro país, atraer nuevas generaciones de público y posicionar el talento argentino en lo más alto frente a la presencia de diferentes productores y empresarios internacionales que asisten cada año a esta gran fiesta.