Fuerte denuncia contra MasterChef a días del final

Además, denuncian y toman como injusto que Estefania llegue a la final ya que antes fue eliminada y volvió a entrar en un repechaje.

“Es fantástico esto. Justo antes de entrar a MasterChef, me tocó vivir el momento más triste de mi vida y transité, al mismo tiempo, ese camino tan triste y este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho. Me hicieron muy bien. No puedo estar más agradecido porque me salvaron”, señaló Rodrigo antes de dejar el reality.

“Ningunearon a Rodrigo en cada programa”, “No puedo más, le robaron la final al que se la merecía más que nadie”, “Quedaron los acomodados de Estefi y Rodolfo, no lo miro mas”, “Esto es trampa”, “No veamos nunca más Masterchef”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores en las redes.

RODRIGO SALCEDO MASTERCHEF.jpg

Rodrigo rompió en llanto y perdió la voz al quedar afuera de la gran final de MasterChef

Estefanía Herlein se impuso ante Rodrigo Salcedo y se convirtió en la segunda finalista de MasterChef (Telefe). Ahora ella y Rodolfo Vera Calderón se enfrentarán en la gran final del reality culinario a partir de este domingo.

El jurado despidió a Rodrigo con muchísima emoción. “Sos un tipo al que difícilmente voy a olvidar porque me encanta tu espíritu. Todo te emociona. Te felicito y muchísimas gracias, te quiero un montón”, dijo Donato de Santis.

“Estoy muy contento de haberte conocido y de que te vayas contento y con muchas cosas que aprendiste, así como nosotros aprendimos de vos”, agregó Damián Betular.

“Desde aquel primer día que te vimos dije ‘este pibe tiene algo particular’. Tenés un trabajo maravilloso y creo que esta experiencia no te la vas a olvidar. No te vamos a olvidar y estaremos acá para vos cada vez que lo necesites”, afirmó Germán Martitegui.

La conductora Wanda Nara también le dedicó unas cariñosas palabras al bioquímico: “Creo que lo que más te caracteriza y quiero destacar de vos es que el mundo pasó por una pandemia y pudimos salir adelante por gente como vos. Acá generaste algo muy lindo, sos auténtico y te quiero dar un abrazo”.

Entra lágrimas y con un hilo de voz, reveló el cordobés que “antes de MasterChef me tocó vivir el momento más triste de mi vida. Transité a la vez ese camino tan triste con este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho”. “Me hicieron muy bien todos ustedes", cerró.