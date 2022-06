Alerta por la salud de Blatter, ex presidente de la FIFA: no pudo declarar por un dolor en el pecho

El ex dirigente, de 86 años, fue operado del corazón a fines del 2020 y su estado de salud sería delicado. De cualquier manera, antes de ingresar a los tribunales, Blatter tuvo la posibilidad de hablar con la prensa: "Estoy absolutamente confiado, el sol brilla y estoy de buen humor. Sé que no he hecho nada contra la ley. Mi vida fue el fútbol, durante 45 años con la FIFA. Mi vida es el fútbol".

Blatter será juzgado por un pago "ilegal" de dos millones de francos suizos en 2011 para el francés Michel Platini, quien, por aquel entonces, era el titular de la UEFA .

Según la fiscalía, tanto Blatter como Platini han "obtenido ilegalmente, en detrimento de la FIFA, un pago de dos millones de francos suizos en favor de Michel Platini". Es decir, un poco más de dos millones de dólares.

Las audiencias se extenderían hasta el 22 de junio y se estima que para el 8 de julio ya estaría la sentencia final. En caso de ser declarados culpables, podrían obtener una pena de cinco años de prisión o deberán abonar el pago de una multa.