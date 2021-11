El recuerdo de Maradona

Durante la gala, emitieron un videoclip homenaje a Diego Armando Maradona y Gerd Müller, glorias del fútbol mundial ya fallecidas. En el segmento del astro de Villa Fiorito, habló Messi: "Cuando me enteré del fallecimiento, estaba en mi casa. Antes que salga la noticia, mi papá me escribe, me dijo '¿viste lo de Diego?' y no sabía de qué estaba hablando".

Leo, visiblemente dolido, amplió: "Sabía que no estaba bien, pero no al punto de que termine falleciendo. Fue una noticia... Fue terrible".

