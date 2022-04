Boca se prepara para Barracas Central con ¿varios cambios?

Boca ante Barracas: hay cambios que están cantados

Si bien no se confirmó al equipo, lo cierto es que algunos nombres están prácticamente dentro del once por estar suspendidos en Copa Libertadores. Sebastián Villa y Darío Benedetto serán titulares en el ataque ante el ascendido. Al colombiano aún le quedan tres fechas para cumplir, por los hechos ocurridos ante Atlético Mineiro en la Copa del año pasado, mientras que el 9 acumuló su tercera tarjeta amarilla ante Corinthians y se perderá el duelo ante Always Ready por este motivo. Ambos fueron parte del ensayo formal de la mañana de hoy y se perfilan como titulares.