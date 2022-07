Boca y el conflicto menos esperado: la interna entre el tarotista y el chamán

Como si esto fuera poco, la designación del entrenador de la reserva Hugo Benjamín Ibarra al frente de la Primera no trajo las mejores sensaciones luego de la marginación del capitán Carlos Izquierdoz por la disputa con la dirigencia.

En medio de este marco negativo y desfavorable, se desató un nuevo conflicto que sorprendió a todos: el tarotista y el chamán, dos figuras reconocidas en Boca, se cruzaron duramente en Twitter.

image.png

"¡No me importa si me sacan del club! ¡El consejo nunca nos dejó laburar a Seba y a mí! Para utilizar la camiseta amarilla con River, tuve que rogar y humillarme ante ellos, el único que me bancó fue Román. PD: ¡El bono por ventas de camiseta no lo quiero! ¡Aguante Boca la ptm!", expresó el reconocido chamán de Boca, Giorgio Armas.

Walter Lavalle, el célebre tarotista, lo desmintió: "No sé qué te pasó, no eras así, querés ser famoso a costillas de otro, mirá que yo sé todo, cortala con hablar boludeces". Y agregó: "La camiseta amarilla no fue idea tuya, Giorgio. ¡Dejá de vender humo!".

En Boca se viven días de mucha tensión y parece que la paz está cada vez más lejos. ¿Cómo seguirá este capítulo en la historia del Xeneize?