¡Bomba! Julián Álvarez confirmó hasta cuando se queda en River

"Ah, ¿Vélez? Recién llegamos. Sí, puedo jugar, después no sé", explicó Álvarez, quien arribó a Bilbao, España, previa escala en Alemania, para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina.

El partido de ida entre River y Vélez se disputará el 28, 29 o 30 de junio, en el Estadio José Amalfitani, mientras la que vuelta será el 5, 6 o 7 de julio, en el Estadio Monumental. Por ese motivo, lo más probable es que la Araña cierre la llave de la Conmebol e inmediatamente viaje a Inglaterra para sumarse a su nuevo club, el Manchester City, que lo prestará por algunos días más.

Eso sí, el sueño de tenerlo hasta diciembre quedó trunco en Núñez, ya que desde el club inglés expresaron que quieren contar con su confirmado refuerzo para la temporada que arranca en julio. Y en las últimas horas lo han remarcado. Ferran Soriano, CEO del City, le dijo a The Sun: "Hemos tenido muchas ofertas de clubes para prestar a Álvarez, pero él no se va a ir. Hará la pretemporada con nosotros y creo que se quedará. ¿Barcelona? No, al Barça no le interesaba".