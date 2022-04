Bombazo: el padre de un ícono de la Selección Argentina confesó que su hijo se retira a fin de año

Embed

"A mí me encantaría que siga ligado al fútbol después de jugar. Es un chico que conoce mucho, que estuvo en varios lados, tiene todo para triunfar. Para mí sería una picardía que no siga en el fútbol", comentó Higuaín padre, sobre el exgoleador de River, Real Madrid, Juventus y Napoli.

"La familia estuvo siempre para contenerlo. Yo le explicaba que no se podía hacer un mínimo problema por la gente que lo criticaba... Es un tipo súper respetado en Europa, por donde camina... La realidad no son las redes sociales", agregó.

Y finalizó: "Si vos me decís a mí que la gente no le daba bola en la calle... Nunca nos pasó nada de eso, le pedían fotos y todo... Jamás un agravio, jamás una puteada. Yo le decía que no podía ponerse mal por las críticas en las redes sociales, que les haga frente con la carrera que tiene...".