Uno de los que opinó al respecto y fue duro con Benedetto fue Cristian Traverso, hoy panelisa de TyC Sports. El ex defensor del Xeneize no tuvo piedad y descargó su bronca contra el 9. "Estoy cansado de las disculpas (de Benedetto), eh. Estoy cansado. Disculpas por esto, por aquello, por lo otro... No te mandes más cagadas, hermano. Y listo. Dejate de joder. Me cansó. Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada. ¿Cómo lo vas a exponer así a tu compañero?", expresó.