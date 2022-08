¡Bombazo! Rodolfo Arruabarrena reveló si volvería a dirigir a Boca

arruabarrena3.jpg

El Vasco Arruabarrena dialogó con TyC Sports y, cuando le consultaron si volvería a dirigir a al club de La Ribera, respondió: "Yo fui a Boca en el '86, tenía once años, conozco el club, lo amo, si me ofrecen dirigir, me mueve, pero tengo que ser sincero y tengo una vida acá, mi familia en España y no puedo ir cambiando de un lado para el otro. Hoy no veo cercana esa posibilidad"