Brujería en el fútbol africano: les hicieron una "macumba" antes del partido, jugaron igual y ganaron

Red Arrows, que lidera la liga en Zambia, ingresó al estadio Edwin Imboela de Lusaka, pero un minuto después, salieron. ¿Qué ocurrió? Había un huevo roto dentro del vestuario.

Como la situación no le gustó nada a la delegación del Red Arrows decidieron armar un vestuario improvisado y se cambiaron ¡entre dos micros!

Ya vestidos, los jugadores se presentaron a jugar bajo protesta y, lejos de verse afectados por la supuesta “macumba”, ganaron el partido 1 a 0 y ratificaron porque el Red Arrows es el líder de la Liga de Zambia.

Hasta el momento, no se pudo comprobar quién fue el que rompió el huevo dentro del vestuario visitante ya que no había testigos en el lugar, pero parece que el intento por “mufar” al rival no ayudó al Kafue Celtic que se encuentra en el anteúltimo puesto de la tabla.