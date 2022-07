Cada vez más lejos de River: Luis Suárez fue ofrecido a un gigante de Europa

Suárez, que estuvo muy cerca de River y hasta él mismo lo confirmó, sigue en la búsqueda de un nuevo club y ya pasaron 20 días desde que quedó libre del Atlético de Madrid. Para llegar a Borussia Dortmund y ser el reemplazo del delantero marfileño, Sebastian Kehl, director deportivo del conjunto alemán, deberá dar el visto.

Haller había llegado en este mercado de pases para reemplazar a Erling Haaland que se marchó a Manchester City. El delantero marfileño costó 31 millones de euros más cuatro en bonos y en las dos temporadas que jugó en Ajax anotó 47 tantos en 66 partidos para tener un promedio de 0,71% de goles por partido.

Qué había dicho Luis Suárez de la chance de llegar a River

Hace algunos días, Luis Suárez dialogó con ESPN y había señalado la gran posibilidad de jugar en el Millonario: "Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad".

"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando", explicó Suárez.