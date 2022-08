Camino al Mundial Qatar 2022: qué futbolista tiene el récord de partidos ganados

Mundial Qatar 2022: el futbolista con más triunfos

Se trata del alemán Miroslav Klose, que ostenta 17 triunfos en Mundiales. El histórico goleador (16 goles) es el jugador con más partidos ganados en la Copa del Mundo.

image.png

Participó en 4 citas mundialistas: Corea-Japón 2002 (8-0 vs. Arabia Saudita, 2-0 vs. Camerún, 1-0 vs. Paraguay, 1-0 vs. EE.UU., 1-0 vs. Rep. de Corea), Alemania 2006 (4-2 vs. Costa Rica, 1-0 vs. Polonia, 3-0 vs. Ecuador, 2-0 vs. Suecia, 3-1 vs. Portugal), Sudáfrica 2010 (4-0 vs. Australia, 4-1 vs. Inglaterra, 4-0 vs. Argentina) y Brasil 2014 (1-0 vs. Estados Unidos, 1-0 vs. Francia, 7-1 vs. Brasil y 1-0 vs. Argentina).