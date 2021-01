Cardona apoyó a Russo tras no jugar contra Santos: "Teníamos un jugador menos y no era el momento"

Edwin Cardona

Luego de que Boca quede eliminado de la Copa Libertadores frente a Santos tras perder 3-0 sin atenuantes, mucho se ha hablado de la ausencia de Edwin Cardona al menos como recambio.

Hoy, Boca se quedó con la Copa Diego Maradona tras ganarle a Banfield por penales pero el colombiano hizo el 1-0 para el Xeneize con un zapatazo memorable.

Luego del título, Edwin habló con los medios sobre lo que pasó el miércoles y apoyó públicamente a Russo por su decisión de no incluirlo en el segundo tiempo.

#CopaDiegoMaradona #BocaCampeón



🗣️ Cardona apoyó públicamente a Russo luego de no jugar contra Santos: "La gente habla mucho, teníamos uno menos, no era el momento. Siempre le dan bola a lo mismo"pic.twitter.com/JNRJtAOgo5 — Ovación24 (@ovacion24) January 18, 2021

"Quiero aclarar algo: la gente habla mucho, teníamos un jugador menos y no pensamos que en dos minutos nos iban a voltear el resultado así. Creo que no era el momento en el que tendría que haber entrado. Siempre le dan bola a lo mismo y uno se aburre a veces. La gente no ve detrás de eso que veía. Íbamos perdiendo y podíamos recibir 4 o 5 goles... El partido se formó así", explicó con criterio.