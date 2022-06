Carlos Tevez, luego de su debut como DT: "El único responsable de la derrota soy yo"

image.png

Para empezar, Tevez habló de sus sensaciones en lo que fue su debut como DT: "En lo personal, lo disfruté muchísimo. Es una sensación nueva. La perdí cuando dejé de jugar al fútbol y ahora me volvió a revivir. La verdad el equipo me gustó, tuvo actitud, y más pensando que solo tuvimos cinco entrenamientos. Pensé que a los 70 se me iba a caer un poco el grupo porque aceleramos muchísimo, pero los chicos aguantaron bien y estoy orgulloso de ellos y de todo lo que dieron".