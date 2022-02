https://twitter.com/ovacion24/status/1490489092320157703 La polémica historia de Tevez: subió un video donde se escucha "para vos, Riquelme" y "para vos, Cascini":pic.twitter.com/cjhnRBS8sb — Ovación24 (@ovacion24) February 7, 2022

En el video también aparece bailando Wanchope Ábila, de reciente cruce con Juan Román Riquelme por la situación actual en el Xeneize. Todavía se desconoce la identidad de la persona que dice ambas dedicatorias. Sin embargo, al Tevez publicar esos videos, de alguna manera avaló ambas frases.

La relación Tevez-Riquelme nunca fue la mejor pero al momento de la ida de Carlitos de Boca, se fueron abrazados por los pasillos del club y parecía estar todo en buenos términos. Estas imágenes contradicen a ese último encuentro. Incluso Riquelme dijo que espera que Tevez se una a su lista política. "Vamos a ganar 90-10 las próximas elecciones y si Carlitos va para ellos, 85-15", dijo Román en la semana, seguro de su perfil político.

El cruce de Ábila y Riquelme

La situación de Ramón Ábila en Boca parece haber llegado a un punto de no retorno: hoy, minutos después de que el club comunicara sobre una nueva lesión del delantero, el cordobés lanzó un durísimo mensaje en redes sociales en los que acusó de mentirosos a los miembros del Consejo de Fútbol y en el que dio un plazo máximo para resolver qué pasará con su futuro.

Wanchope no es del gusto de Sebastián Battaglia y no tuvo chance desde su regreso al club tras los préstamos a Minnesota United y DC United, ambos de la MLS de los Estados Unidos.

Con un año más de contrato en el club, Boca no lo dejó salir a Colón, Huracán e Independiente, tres de los clubes que lo buscaron en este mercado de pases y el jugador explotó: avisó que lo están ensuciando, que no le debe nada al Consejo y que no tiene miedo pese a haber recibido amenazas. ¿Habrá una solución antes del cierre del libro de pases o seguirá el fuego cruzado?