Chapa Retegui le respondió a Carlos Tevez: "Pensé que era mi amigo"

Carlos Retegui le respondió a Tevez

“Lo de hoy me enteré después de almorzar con mis hijos, después de que hablé con él el jueves. Puedo entenderlo, pero yo hoy tengo un comprmiso muy grande con la Secretaría de Deportes de la Ciudad. Con mucha gente, con los clubes de barrio, los polideportivos, los deportistas y exdeportistas de alto rendimiento. Era muy difícil que pudiera acompañarlo”, expresó Retegui.

Además, el ex entrenador de hockey explicó: “Me sentía importante para el proyecto de Carlos, desde otro lugar en el que pudiera ser útil. Pero lamentablemente tuve que elegir. Hoy, mi compromiso con la gestión, que ya lleva seis meses, hacen que yo no pueda acompañarlo”.

“El proyecto era para dentro de un año y medio. Por quién es él, las propuestas llegaron mucho antes. No solo lo llamaron de Rosario Central, sino de otros clubes. Pero yo tengo un compromiso con otro proyecto,” declaró.

Además, el Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Para mi era mucho más fácil irme al fútbol: reconocimiento, dinero, fama, estar al lado de Carlos, terminar en cualquier lugar del mundo.... pero no iba a estar tranquilo con una familia que ante mi ida podía quedarse sin trabajo. Cuando un funcionario llega a un lugar, conforma un grupo de trabajo y yo tuve apoyo incondicional desde el primer momento”.

“No voy a entrar en una discusión que no tiene sentido. Somos gente grande y sabemos lo que hacemos. Yo entiendo a la prensa y los miles de mensajes que estoy recibiendo. En on, en off. No hay ni on ni off, hay una verdad y ya está. Respeto lo que él diga, yo sé lo que hablé con Carlos, lo que hablé con sus hermanos, que los aprecio muchísimo, pero queda ahí. No voy a debatir”, agregó.

Siguiendo con sus declaraciones, y sin intenciones de agrandar la polémica, Retegui declaró: “Siempre le voy a desear lo mejor. Mi afecto, mi cariño y mi agradecimiento van a estar siempre. Era mucho más fácil estar en el fútbol, pensar en mí y no tener empatía en toda la gente que esta trabajando conmigo. Tuve que optar y opté por mi compromiso inicial. Yo empecé la función el 13 de enero, cuando el fútbol todavía no estaba en el radar”.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para Carlos y su entorno. No me gustó escuchar esas palabras de alguien que yo pensaba que era mi amigo, pero lo respeto. Lamento esta situación”, agregó el Chapa que, además, dijo: "De corazón, a Carlos le deseo lo mejor en esto que emrpendió. Seguramente le va a ir muy bien”.